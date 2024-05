NEWS

Vincenzo Chianese | 14 Maggio 2024

Amici 23

Stando alle prime indiscrezioni, un professore potrebbe lasciare il talent show e non tornare per Amici 24

Nonostante l’attuale edizione non sia ancora terminata si parla già di Amici 24. Stando alle prime voci di corridoio infatti un professore potrebbe dire addio al talent show. Ma chi potrebbe sostituirlo?

I primi rumor su Amici 24

Mancano pochi giorni alla finale di Amici 23, tuttavia in queste ore sul web si sta già iniziando a parlare della prossima edizione, la numero 24. Sabato sera intanto, in diretta su Canale 5, scopriremo chi quest’anno vincerà il talent show di Maria De Filippi e chi tra Holden, Petit, Marisol, Dustin, Mida e Sarah alzerà la coppa. Mentre attendiamo di scoprirlo però in rete sono emerse alcune indiscrezioni circa il futuro di uno dei professori all’interno del programma.

Di chi parliamo? Nientemeno che di Raimondo Todaro. Stando a quanto si mormora infatti pare che il ballerino il prossimo anno potrebbe non tornare a ricoprire il suo ruolo di insegnante. Già lo scorso anno si era parlato di un presunto addio del danzatore, che tuttavia è stato poi smentito. Adesso però i pettegolezzi sono tornati a galla e secondo qualcuno Todaro potrebbe lasciare definitivamente il talent show.

Ma chi potrebbe sostituire dunque Raimondo ad Amici 24? Scopriamo cosa si mormora. Stando alle indiscrezioni del web, e stando anche a quanto riporta Gossipetv, a prendere il posto di Todaro potrebbe essere un altro ex professionista di Ballando con le Stelle. Si parla ovviamente di Samuel Peron, attuale naufrago de L’Isola dei Famosi.

Naturalmente al momento è ancora troppo presto per capire cosa potrebbe accadere e chi farà parte del cast di professori della prossima edizione del talent show di Maria De Filippi. Senza dubbio però nei mesi a venire si parlerà molto del programma e non resta che attendere dunque per saperne di più in merito. Nel mentre vi ricordiamo l’appuntamento con la finale, prevista per sabato sera su Canale 5.