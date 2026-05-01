L’estate 2026 è alle porte ed è il momento di scoprire quali saranno i modelli di costumi da bagno donna di tendenza.

L’estate è alle porte ed è già arrivato il momento di scoprire quali saranno i costumi da bagno donna di tendenza per il 2026. Sono tanti i modelli che sicuramente vedremo sulle spiagge italiane.

Estate 2026: costumi da bagno donna di tendenza

L’attesa dell’estate inizia già a creare non poche aspettative. Ora che siamo nel pieno della primavera, l’attenzione inizia a puntarsi sui costumi da bagno donna che saranno di tendenza durante l’estate 2026. In fondo, non è mai troppo presto per sognare di sfoggiare uno di questi modelli su una bellissima spiaggia, godendosi il meritato relax dopo l’inverno. Inoltre, con le temperature che sono diventate più piacevoli negli ultimi tempi, si può pensare di sfoggiare qualche bel costume anche durante i weekend, magari a bordo piscina.

Ma quali saranno i modelli di tendenza per l’estate? Scopriamo insieme cosa acquistare durante le prossime sessioni di shopping, per essere sempre alla moda e sfoggiare dei costumi che lasceranno a bocca aperta.

Costumi da bagno donna per l’estate 2026: i bikini ti tendenza

Se siete amanti del bikini l’estate 2026 soddisferà ogni vostro desiderio. Le tendenze di quest’anno metteranno tutte d’accordo, per look da spiaggia in grado di accontentare qualsiasi gusto. Tornano di tendenza i triangolini e anche i laccetti, tra colori pastello, stampe floreali e volant, per mostrare il proprio romanticismo e la propria femminilità. Quest’anno verranno sfoggiati anche molti colori accesi, per dare un tocco in più all’estate, con originalità e creatività.

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Per le donne che vogliono mettere da parte il lato più romantico e sfoggiare un look grintoso per non passare inosservate, ci sono molti modelli di tendenza con riflessi metallizzati, motivi animalier e tanti glitter, per brillare sotto il sole e mostrare un tipo di femminilità più tosta e appariscente.

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Costumi da bagno donna per l’estate 2026: i costumi interi ti tendenza

Tantissime possibilità anche per le donne che amano i costumi interi, perché l’estate 2026 offre una grande scelta, molto variegata. Si parte dai modelli più classici, quelli tinta unita, che vanno sempre di moda. Si passa, poi, a modelli più appariscenti e sensuali, con tagli posizionati in punti strategici per quell’effetto vedo non vedo che rende l’estate ancora più calda.

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Anche i dettagli saranno molto importanti, dalle applicazioni floreali ai bottoncini colorati, dai nodi alle cinture per segnare il punto vita e dare un tocco in più alla silhouette. Tra questi andranno molto di moda i costumi interi “gioiello”, che daranno quel tocco prezioso al look da spiaggia, rendendolo perfetto anche per occasioni più eleganti. Per questi ultimi modelli i colori più amati sono il bianco e nero.