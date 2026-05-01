Roberto Poletti è uno noto giornalista e conduttore televisivo italiano. Nell’ottobre del 2022 si è unito civilmente con Francesco Naccari, ma la loro storia d’amore va avanti da decenni. Ma, chi è esattamente Francesco Naccari? Vediamo di saperne di più su di lui.

Chi è Francesco Naccari, marito di Roberto Poletti: età, lavoro e vita privata

Roberto Poletti è felicemente sposato con Francesco Naccari dall’ottobre del 2022. Diciamolo subito, del marito del noto giornalista e conduttore televisivo si sa davvero molto poco, in quanto non solo è molto riservato ma non fa nemmeno parte del mondo dello spettacolo. Quello che sappiamo è che tra i due ci sono ben diciannove anni di differenza, in quanto Poletti ha quasi 55 anni, mentre Naccari ne ha 36. Anni di differenza che non pare abbiano mai pensato sulla coppia (che sta insieme da tantissimo tempo!). Francesco Naccari dovrebbe essere di origini calabresi, è un sostenitore della comunità LGBTQ e lavora come dirigente della FNM Group di Milano, ovvero il principale Gruppo integrato nella mobilità sostenibile in Lombardia. Anche Roberto Poletti è molto riservato riguardo la sua vita privata ma, qualche anno fa, ha concesso una lunga intervista a Silvia Toffanin a “Verissimo” nella quale ha parlato proprio dell’attuale marito. Scopriamo insieme cosa ha detto.

Roberto Poletti: il matrimonio con Francesco Naccari

Nonostante i diciannove anni di differenza, Roberto Poletti e il marito Francesco Naccari stanno insieme da circa vent’anni. Come abbiamo visto sappiamo davvero poco del 36enne ma, nel 2024, il giornalista e conduttore televisivo è stato ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo”, dove ha parlato per la prima volta di Francesco: “Stiamo insieme da 18 anni. La nostra unione civile è avvenuta a ottobre di due anni fa. Ci siamo sposati in una villa del Comune di Milano. La notizia è uscita dopo diversi mesi, credo sia stata diffusa nel tentativo di ledere la mia carriera in qualche modo.”

Roberto Poletti: “Sono orgoglioso della mia relazione”

Roberto Poletti, come appena detto, nel 2024 è stato ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo”, dove ha parlato per la prima volta del marito Francesco Naccari. Il giornalista e conduttore si è detto anche infastidito dall’accusa di essersi “sposato in segreto”, visto appunto che la notizia è stata resa nota mesi dopo l’unione civile. Ecco cosa aveva detto in proposito alla Toffanin: “Ho voluto semplicemente tenere per me il momento, ma non c’era nessun segreto. Sono orgoglioso della mia relazione e non ho nulla da nascondere. E’ una cosa di cui vado orgoglioso, perché è la mia vita. Oltretutto devo dire che il Paese reale è molto più maturo, certe volte, di chi se ne occupa.”