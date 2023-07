L’estate di Fabrizio Corona, tra la sua Sara, Antonella Fiordelisi e… Belen! (Intervista)

Gossip

Redazione | 19 Luglio 2023

Sole, barca e il mare di Capri: è questa l’estate di Fabrizio Corona. Sempre nell’occhio del ciclone, l’ex re dei paparazzi si racconta tra eccessi, allenamento e l’amore “appartato” con Sara Barbieri, giovane modella (23 anni) con la quale sta ormai da oltre due anni.

Con lei, Fabrizio Corona sembra aver trovato un nuovo equilibrio, una dimensione familiare che lo vede sereno tra la compagna e il figlio Carlos, avuto con Nina Moric.

Equilibrio è però parola che poco si addice all’irrequieto Corona. E se la parte sentimentale dà serenità, quella pubblica – che per Fabrizio è lavoro -, è sempre in trincea.

La polemica con Antonella Fiordelisi

Recente la polemica con Antonella Fiordelisi, che con Corona ha trascorsi. Corona ha da poco aperto un canale sul social Instagram, e su questo ha pubblicato un video che ritrae Antonella in un centro estetico durante un trattamento.

La concorrente dell’ultimo Grande Fratello VIP non ha gradito la pubblicità, e ha risposto sempre via social: “Mi trovavo nella clinica di un mio amico per eseguire un trattamento medico. Non ho autorizzato in alcun modo l’ingresso di terzi, la registrazione di contenuti video né tanto meno la diffusione degli stessi. Invito chi ha pubblicato tali contenuti senza il mio consenso e a mia insaputa a rimuoverli. Chi si è reso responsabile di tali condotte ne risponderà nelle sedi più opportune”.

Contro-risposta di Corona: “La Fiordelisi è famosa perché io l’ho aiutata. Giacomo (Urtis, il medico che le stava effettuando il trattamento ndr) è mio amico… Volete far diventare serie anche le cazzate. Non buttiamola sul patriarcato e le molestie, fatevi una sana risata…”

Insomma, il solito Corona che sguazza nel mondo del gossip. E da qui parte la nostra chiacchierata con lui, brevissima, perché è sempre complicato “imbrigliare” questo irrequieto quarantanovenne con il corpo tonico e superallenato da trentenne, se non meno.

È abbronzatissimo, appena tornato da Capri, dove ha trascorso una giornata sul gommone Giupex RIB 34 con il titolare Giuseppe Petrucci e Cristian Mancini. Che se lo voglia comprare? Chissà.

Intervista a Fabrizio Corona

Fabrizio, la vicenda con Antonella Fiordelisi ti è sfuggita di mano?

“Ha creato una tragedia da niente, e ha scatenato tremila problematiche. Credo che sia stata eccessiva”.

Ma è vero che ti ha denunciato?

“Sì, ma non mi interessa”.

Nella vicenda è in qualche modo coinvolto anche Giacomo Urtis, che da tempo allude a un coinvolgimento sentimentale con te…

“Giacomo nella mia vita è un amico del cuore. Per il resto vi lascio immaginare quello che volete, non aggiungo altro”.

Noi non immaginiamo, ci limitiamo a riportare quanto dicono i protagonisti. Cambiando, discorso, cosa non può mancare nell’estate di Corona?

“Allenamento tutti i giorni”.

Solo allenamento?

“No: prendo centomila integratori, quattro Cialis al giorno, tantissimo sole e ogni sera almeno 5 americani (drink, ndr)“.

Il Cialis è un noto farmaco per la disfunzione erettile…

“Lo prendo per rimanere magro”.

Ma non hai paura che il mix possa diventare pericoloso salute?

“Meglio un colpo secco che una vita piatta”.

L’amicizia con Belen e la libertà

Meglio parlare d’amore: come prosegue la storia con Sara?

“Una storia appartata, come da due anni a questa parte. Ma viviamo insieme”.

E con Belen che rapporto hai?

“È una delle mie più care amiche, cui voglio veramente bene”.

Vi vedete spesso?

“Ci vediamo poco, ma ci sentiamo e confrontiamo spesso”.

Un obiettivo per settembre?

“Senza dubbio la libertà, il 14 settembre sarò definitivamente libero di viaggiare, anche fuori dall’Italia, dopo 14 anni. Questo è l’obiettivo e il desiderio più grande. Una libertà totale, che voglio condividere con Sara”.

a cura di Matteo Calzaretta