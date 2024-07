È iniziata una nuova edizione di Temptation Island, e Filippo Bisciglia è stato scongelato.

Sui social si scherza molto sul conduttore del programma prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, che ormai è diventato una figura iconica nel panorama televisivo italiano.

Filippo conduce Temptation Island dal 2014, e ha saltato solo un’edizione, quella del 2020, condotta da Alessia Marcuzzi. È tornato l’anno successivo al suo posto a furor di popolo, perché nessuno meglio di lui sa viaggiare tra i sentimenti. E infatti, al debutto, la stagione di Temptation ha conquistato oltre 3 milioni di spettatori, con uno share del 24.9%.

Numeri importanti. Temptation Island è un reality e al tempo stesso proprio un viaggio nei sentimenti. I partecipanti a questo esperimento sociale vedono nel conduttore un punto di riferimento: un confessore e un fratello maggiore.

Era il 2006 quando Filippo partecipava a Grande Fratello, facendosi conoscere dal pubblico. Da quel momento è diventato un volto noto al pubblico e ha collezionato varie partecipazioni ad altrettanti programmi tra cui Amici Celebrities, Tale e Quale Show, Celebrity Chef e Fake Show – Diffidate dalle imitazioni. Ma è grazie a Temptation Island che è entrato nel cuore dei telespettatori, che vorrebbero vederlo impegnato non solo in estate. E forse questo è l’anno buono.

Secondo il sito DavideMaggio.it, dopo l’estate per gli amanti del reality arriverà la versione winter (inverno) del programma più amato dell’estate telesiviva.

Figlio di Maria

Il successo di Filippo è merito soprattutto di Maria De Filippi, che ha giocato un ruolo fondamentale nella sua carriera. E Filippo non ha mai nascosto la gratitudine che prova nei suoi confronti. Non è un caso vederli insieme in Sardegna, dove si sono registrate le puntate dell’edizione in corso di Temptation Island.

“Maria è una delle donne più importanti della mia vita”, ha detto più volte lui. E gli scatti che questa settimana compaiono su Novella 2000 lo dimostrano.

Con Filippo e Maria c’è anche un’altra delle donne più importanti della vita di Bisciglia: la sua Pamela Camassa. L’altra, ovviamente, è sua mamma Elisabetta.

Filippo e Pamela stanno insieme dal 2007, e sono una delle coppie più solide del mondo dello spettacolo, anche se non hanno mai approfittato del legame reciproco per far parlare di loro. Anzi, particolarmente riservati, non hanno mai sbandierato l’intenzione di sposarsi né di avere figli, nonostante in ogni intervista debbano fare i conti con domande a tema.

Filippo e Pamela, che come lui ha partecipato (vincendo) ad Amici Celebrities condotto da Maria De Filippi, dimostrano ogni giorno il giusto equilibrio e un profondo sentimento reciproco, che non ha bisogno di essere esibito. È possibile mantenere viva la fiamma dell’amore e raggiungere grandi traguardi.

Se è vero che dietro un grande uomo c’è una grande donna, Filippo è fortunato perché lui ne ha due. Anzi tre, se si conta anche la mamma.

a cura di Tiziana Cialdea