Ultimo ha ricevuto una bella sorpresa da parte di un fan nel momento in cui gli è stato mostrato un tatuaggio a lui dedicato. Il suo follower è poi scoppiato a piangere per l’emozione e il cantante l’ha abbracciato.

Il tatuaggio dedicato a Ultimo

Nelle ultime settimane non si fa altro che parlare di Ultimo e del suo successo per quanto riguarda il sold out negli Stadi. Ogni anno infatti i fan adoranti vanno da lui per sentirlo cantare ed esibirsi sui palchi più importanti in giro per l’Italia. Chi ha presenziato allo Stadio Olimpico nell’estate del 2024 ha anche avuto l’occasione di poterlo vedere annunciare l’attesa del primo figlio insieme alla compagna Jacqueline.

L’artista è anche conosciuto per la sua grande disponibilità con tutti i fan, come per esempi quella volta in cui un follower lo ha raggiunto in mare aperto a nuoto e lui lo ha riaccompagnato con una scialuppa. Senza dimenticare tutte le volte che si affaccia dalla terrazza degli hotel in cui alloggia o ancora quando si ferma per scattarsi delle foto con i fan per strada.

In questi ultimi giorni un suo fan lo ha fermato e gli ha mostrato un tatuaggio che si è fatto fare sul braccio in suo onore. Si tratta della sua sagoma in cui compaiono anche riferimenti ai suoi album precedenti, in fondo si legge anche la scritta “Altrove“, ovvero il titolo dell’ultimo disco nonché singolo. Questo ragazzo si è così emozionato che è scoppiato a piangere e Ultimo lo ha abbracciato. Qui sotto il video.

Sicuramente un’emozione unica sia per il fan che per il cantante, che solo fino a qualche anno fa sognava tutto il successo che oggi si è conquistato con fatica e merito. Solo ieri infatti abbiamo pubblicato alcune foto in cui lo vediamo da bambino mentre muoveva i primi passi nel mondo della musica.