Saltata la puntata di ieri per evacuazione a causa di un incendio, oggi Estate in Diretta è tornato in onda rivelando cosa è successo

Dopo l’incendio di ieri vicino agli studi Rai che ha fatto saltare la puntata di Estate in Diretta, oggi il programma è tornato in onda. I conduttori Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini hanno tranquillizzato gli spettatori e raccontato cosa è successo. Ecco cosa hanno detto.

Torna in onda Estate in Diretta dopo l’incendio vicino agli studi Rai

Proprio ieri vi abbiamo raccontato della puntata di Estate in Diretta saltata a causa di un incendio vicino agli studi Rai. Infatti tutte le persone presenti negli uffici e studi dell’emittente televisiva sono state evacuate. La stessa Nunzia De Girolamo ha pubblicato ieri un video sui social in cui mostrava quanto accaduto.

Oggi Estate in Diretta è tornato in onda normalmente, grazie anche all’intervento di vigili del fuoco e forze dell’ordine che hanno agito subito e hanno messo in sicurezza la zona. E così oggi pomeriggio, poco dopo le 16, è partito il collegamento dagli studi Rai con Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini, i conduttori del talk show.

“Siamo qui, stiamo bene”, ha detto la De Girolamo. E il collega ha continuato: “Ben ritrovati…ovviamente ieri eravamo qui e poi come sapete la trasmissione è stata interrotta per via dell’incendio scoppiato a pochi passi da noi. Comunque ci siamo per raccontarvi tante vicende, anche quella dell’incendio di ieri”.

Alle parole dei conduttori si è unito anche Gigi Marzullo (presenza fissa del programma) che ha voluto fare un ringraziamento a tutte le forze dell’ordine che ieri hanno agito per tenere sotto controllo quanto accaduto. “E anche a chi ha coordinato all’interno della Rai l’evacuazione con grande ordine”, ha continuato Gianluca Semprini.

Più avanti Estate in Diretta si è occupata, come preannunciato, dell’incendio che è avvenuto ieri sera. Hanno quindi spiegato che molti ettari di terreno sono andati in fumo e tante persone, anche residenti, sono evacuare dalle loro case. La zona in cui è accaduto l’incendio è quella di Monte Mario.

Attalmente l’incendio è stato domato e i vari focolai sono stati spenti. Purtroppo però la collina è completamente bruciata, il polmone verde è irriconoscibile. Le indagini sono ovviamente in corso per capire chi possa aver appiccato il rogo. Le cause non sono ancora chiare e sono possibili anche le cause colpose e non dolose. L’ipotesi più plausibile pare essere quella baracca e un pentolino rimasto per sbaglio accesso. Inoltre non c’è alcun rischio per la tossicità.