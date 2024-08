Stando alle ultime indiscrezioni Nino Frassica potrebbe fare ritorno a Striscia la Notizia dopo svariati anni come conduttore. Ecco tutto quello che sappiamo sul presunto spoiler da parte di Mediaset.

Nino Frassica a Striscia la Notizia?

Come sappiamo il TG satirico di Canale 5 è sempre molto apprezzato dal pubblico Mediaset, che giorno dopo giorno si collegano per scoprire le nuove notizie. Durante l’anno i conduttori cambiano sempre e tra loro abbiamo visto volti che ormai sono diventati per molti quasi una seconda famiglia. Stiamo parlando di Ezio Greggio, Enzo Iacchetti, Roberto Lipari, Sergio Friscia, Gerry Scotti e anche Michelle Hunziker, per esempio.

A volte i volti che si sono seduti dietro al bancone di Striscia la Notizia sono stati del tutto inediti. Basti pensare ad Alessandro Siani, Luca Argentero, Valeria Graci o Lorella Cuccarini. quest’anno, inoltre, pare che ci sarà una sorts di new entry, anche se in realtà aveva già preso le redini della trasmissione nei primi anni 2000.

Stiamo parlando di Nino Frassica che, stando alle indiscrezioni più recenti, potrebbe sedersi accanto a Michelle Hunziker dal 23 settembre 2024. A diffondere il rumor ci ha pensate il sito Blog TV Italiana, che rivela un possibile spoiler fatto proprio dal listino di Publitalia delle reti Mediaset:

“Nell’aggiornamento effettuato oggi ai listini pubblicitari delle reti Mediaset, sono state aggiornate alcune delle immagini che rappresentano gli show in onda nella prossima stagione televisiva.

In una di queste, era visibile un breve fotomontaggio che rivelava in anteprima chi saranno i primi quattro conduttori di Striscia la Notizia nei mesi di settembre e ottobre 2024″.

A quanto pare Michelle Hunziker e Nino Frassica prenderanno le redini fino a metà ottobre. In seguito verranno sostituiti da Sergio Friscia e Roberto Lipari. Se davvero succederà quanto appena descritto non possiamo ancora dirlo con certezza. Dovremo attendere maggiori dettagli nel corso delle prossime settimane. Sicuramente a molti fan dell’attore farebbe piacere tale ritorno. Seguiteci per altre news.