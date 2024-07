Agitazione fuori dagli studi Rai, evacuati a causa di un incendio. Saltata la puntata di Estate in Diretta. La ricostruzione dell’accaduto

Rai, evacuati gli studi per un incendio

Ci sono attimi di apprensione questo pomeriggio. Su Rai 1 è sparita improvvisamente la puntata di Estate in Diretta e sta andando in onda una sorta di rullo di emergenza con la puntata di Techetechete. Pare infatti che nelle vicinanze degli studi di via Teulada, sta divampando un incendio. Le strade sono state chiuse al traffico e sul posto ci sono le forze dell’ordine e i vigili del fuoco per spegnere il rogo.

Il tutto si è verificato intorno all’ora di pranzo, dietro la Corte d’Appello di Roma. Gli elicotteri stanno facendo il possibile e stanno facendo dei carichi d’acqua dalla zona della riserva naturale di Monte Mario. Già stamattina si era verificato un incendio. Rogo spento dai vigili del fuoco.

Secondo la ricostruzione l’incendio è partito dall’aria finale del parcheggio di via Teulada, a 300 metri dalla sede della Rai. Le fiamme in brevissimo sono arrivate a Monte Mario e sono continuate verso la terrazza dello Zodiaco. Come detto sono intervenuti d’urgenza volontari della protezione civile e squadre dei vigili del fuoco per cercare di risolvere nel meno tempo possibile. Nonostante la rapidità d’azione, il fuoco è ancora molto esteso e a preoccupare è il fittissimo fumo che ha invaso parte della città.

Come abbiamo detto gli studi Rai hanno dovuto chiudere per ora e oggi è saltata la puntata di Estate in Diretta. Su Instagram Nunzia De Girolamo e il suo collega Gianluca Semprini. I due conduttori hanno spiegato di dovere andare via e che in studio ormai non era più presente nessuno proprio a causa di quanto accaduto fuori dagli studi.

Da #EstateInDiretta a Evacuazione in Diretta.



Tutto il Centro di Produzione Tv Rai “Raffaella Carrà”, ubicato in via Teulada, è stato evacuato per l’incendio divampato a Monte Mario.



(Da Ig di @N_DeGirolamo) pic.twitter.com/Insg5X1vSs — Cinguetterai  (@Cinguetterai) July 31, 2024

Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini hanno dato appuntamento a domani su Rai 1 con una nuova puntata di Estate in Diretta. Ancora non è stata fatta una stima dei danni. Ma non dovrebbero esserci persone o beni coinvolti. Le forze dell’ordine e tutte le squadre di soccorso sono presenti per risolvere nel minor tempo possibile.

Ci si augura ora che in tempi brevi possa risolversi il problema e che non ci siano danni gravi. Come detto ora il palinsesto Rai ha subito delle variazioni e, di conseguenza, non vedremo Estate in Diretta.