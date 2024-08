Osservando alcune storie dei diretti interessati pare che sia già finita la relazione tra Lino e Maika, rispettivamente fidanzato e single dell’ultima edizione di Temptation Island. I due si stavano frequentando dopo che lui aveva chiuso con Alessia e lei lo aveva rifiutato quando ha chiesto una seconda possibilità.

Già finita la storia tra Lino e Maika di Temptation Island?

“Da Natale a Santo Stefano”, per citare un noto modo di dire. Sarebbe questa la durata (in senso metaforico) della relazione di Lino e Maika, protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island. Lui uno dei fidanzati, lei tentatrice, nel villaggio si sono piaciuti tanto che la fidanzata di lui, Alessia, ha chiesto svariate volte il falò di confronto anticipato. Ed è avvenuto su insistenza di lei che ha minacciato di andarsene dal programma.

Com’è andata tra loro lo soppiamo: un grande litigio, l’uscita da separati e lui che è andato dalla single, poi un nuovo confronto chiesto da lui per una seconda possibilità, lei che rifiuta e lui che un mese dopo rivela di essere in contatto con Maika. A questo punto il reality si è spostato sui social tra accuse a distanza e frecciatine tanto che Lino ha rivelato di star frequentando Maika con tanto di foto mentre erano a letto insieme.

Fino a ieri Lino Giuliano diceva di star benissimo con Maika, quasi come se avesse trovato la donna della vita. Ma oggi improvvisamente sono apparse due storie Instagram che fanno pensare quasi al 100% che i due si siano lasciati o abbiano smesso di frequentarsi. “Avevate proprio ragione…”, ha scritto Lino aggiungendo il pollice verso. “Prima o poi le maschere cadono”, è stata la storia di Maika sul suo profilo Instagram.

Cosa è successo realmente? Nelle ore successive qualcuno ha chiesto all’ex di Alessia se avesse rotto davvero con Maika. Lui ha risposto: “Sto capendo io delle piccole cose ma spero di sbagliarmi. Non spu**anerei mai Maika o direi cose brutte sul suo conto, è una bella persona. Ma su certi aspetti dovrebbe migliorare per poter andare d’accordo con me. Parliamo di piccolezze. Se una persona fa polemica per una sciocchezza, credo che non ci tenga. I problemi si risolvono sempre, non si scappa dai problemi”.

A quanto pare i due avrebbero discusso e quelle frasi sarebbero degli sfoghi. Però fa pensare che non ci sia più questa gran pace tra loro.