L’assenza di Guendalina Tavassi

Questa sera è andata in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi e Ilary è partita subito chiedendo novità per quanto riguarda lo stato di salute di Guendalina Tavassi e Blind. Negli scorsi giorni, infatti, abbiamo saputo questo del cantante di X Factor:

Due piccoli aggiornamenti per quanto riguarda le ultimissime dall’Honduras. Non potete vedere Blind schierato insieme agli altri naufraghi perché da ieri è nella nostra infermeria. Dovuto a una piccola infezione cutanea. Niente di che e di grave, ma è stata una scelta dei medici e dello staff. Meglio tenerlo lontano dal sole e dall’acqua salata. Non c’è nulla di cui preoccuparsi. L’ho anche incontrato ieri ed era dispiaciuto per non poterci essere.

In merito a Guendalina Tavassi, invece, non sapevamo nulla. Durante il daytime è stato detto che si era allontanata per accertamenti medici. Anche il suo fidanzato Federico aveva rassicurato i fan, affermando di non preoccuparsi perché non si trattava di nulla di grave. Oggi, 13 maggio 2022, in diretta Alvin ha informato gli spettatori un po’ meglio:

Per dei piccoli accertamenti è stata portata in infermeria. Però non ci sono state evidenze di nulla. Nulla di anomalo. Ha solo un paio di giorni di riposo in prescrizione.

Non vedremo, quindi Guendalina Tavassi almeno fino alla prossima puntata in diretta. Questa, infatti, andrò in onda lunedì 16 maggio 2022. Non esiteremo ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più. Continuate, nel frattempo, a seguirci per non perdervi tante altre news. Per recuperare l’appuntamento potrete accedere alla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Novella 2000 © riproduzione riservata.