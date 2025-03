Il 15º anniversario di ET Holding è stato celebrato con una serata memorabile, arricchita dalla presenza di una madrina d’eccezione:…

Il 15º anniversario di ET Holding è stato celebrato con una serata memorabile, arricchita dalla presenza di una madrina d’eccezione: Anna Falchi. L’evento ha rappresentato un’importante tappa per l’azienda, che in questi quindici anni ha consolidato la sua posizione nel settore delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica.

Fondata da Daniel Taurino, imprenditore visionario e consulente strategico, ET Holding è nata con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita attraverso soluzioni innovative e sostenibili.

Nel corso degli anni, Taurino ha guidato l’azienda nella creazione di un ecosistema dinamico di brand e servizi, tra cui Energy Tecno, ET Luce e Gas, ET Members ed EvenTi.

La sua leadership ha promosso un modello di business ecocompatibile, focalizzato sulla trasparenza, l’etica e l’innovazione.

La serata dell’anniversario è stata caratterizzata da momenti di intrattenimento e riflessione, celebrando i successi raggiunti e delineando le future sfide dell’azienda.

La presenza di Anna Falchi ha aggiunto un tocco di eleganza e prestigio all’evento, sottolineando l’importanza di questo traguardo per ET Holding.

Con una visione orientata al progresso e alla sostenibilità, ET Holding continua a promuovere un modello di business ecocompatibile, offrendo prodotti e servizi accessibili e innovativi.

L’azienda si impegna a mantenere una comunicazione trasparente

e a operare con etica, consapevole del suo ruolo nella tutela del pianeta e nel miglioramento dello stile di vita dei suoi clienti.

Questo 15° anniversario rappresenta non solo una celebrazione del passato, ma anche un punto di partenza per nuove iniziative e progetti, con l’obiettivo di continuare a crescere e innovare nel settore energetico e oltre.