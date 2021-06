Euro 2020, un tifoso invade il campo durante l’inno dell’Ungheria (VIDEO)

Invasione di campo a Euro 2020

Queste sera all’Allianz Arena si sta giocando Germania-Ungheria, gara di Euro 2020 valida per stabilire la situazione del girone F in cui sono presenti anche il Portogallo di Cristiano Ronaldo e la Francia.

Come in ogni partita di Euro 2020 e manifestazioni di questo tipo ad aprire le danze è l’inno nazionale. Proprio durante questo emozionante momento si è verificata l’invasione di campo da parte di un tifoso. Si tratta, stando alle immagini, di un supporter tedesco che è riuscito a superare la security ed entrare all’interno del rettangolo verde. Spesso capita durante match di questo tipo, ma stavolta il fatto ha attirato maggiormente l’attenzione pubblica.

Il ragazzo ha cominciato a correre per tutto il terreno di gioco e si è posizionato davanti alla squadra ungherese, in quel preciso istante concentrata ad intonare l’inno. Ciò che non è sfuggito è che la persona in questione tenesse tra le mani la bandiera LGBTQ+, a rivendicare i diritti del mondo arcobaleno proprio durante il mese del Pride. Un momento forte, quello che si è verificato a Euro 2020, interrotto però dagli agenti, che hanno portato via il giovane come mostrato da questo video…

L’episodio verificatosi a Euro 2020 ha immediatamente fatto il giro del web, diventando virale. In tantissimi hanno condiviso il breve filmato e le tante immagini catturate dai fotografi lì presenti. C’è da dire che anche prima della gara molti tifosi fuori dallo stadio hanno portato con sé le bandiere arcobaleno.

