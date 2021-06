Disavventura per Stash

Senza dubbio uno dei cantanti più amati e seguiti degli ultimi anni è Stash, leader della band The Kolors. Solo da qualche settimana l’artista partenopeo ha terminato la sua esperienza come giudice del Serale di Amici 20, dove ancora una volta ha conquistato il cuore del pubblico. Come se non bastasse attualmente il gruppo è tornato sulle scene musicali con il singolo Cabriolet Panorama, che è già una vera hit estiva. Tuttavia in queste ore Fiordispino è finito al centro dell’attenzione mediatica, per via di una spiacevole disavventura.

Come riporta Il Giorno infatti pare che Stash sia indagato per ricettazione! A seguito del caos mediatico scaturito dalla notizia però ad intervenire è stato il legale del cantante. Quest’ultimo ha così fatto chiarezza sulla situazione, svelando cosa sta accadendo. Stando a quanto si legge, sembrerebbe che le cose non stiano come sembrano. L’ex volto di Amici di Maria De Filippi infatti sarebbe del tutto estraneo ai fatti! Questo quanto riporta Il Giorno in merito alla faccenda:

“Il pm di Milano, Giovanni Polizzi, apre un nuovo filone di indagine sul caso Sonia Carapezzi, la 46enne condannata a un anno e 6 mesi per aver sottratto tre milioni dalla ditta ‘Air Protech’ di Magenta. Questa volta però in causa c’è anche Antonio Fiordispino, al secolo Stash, cantante del gruppo dei ‘The Kolors’, legato alla donna da amicizia. Il cantante sarebbe indagato per ricettazione, avendo sottoscritto contratti per il noleggio di due Ferrari e una Maserati, pagate da conti riconducibili alla stessa Air Protech di Magenta. Una accusa questa che viene rigettata dal legale del cantante, il quale afferma che il 31enne sia completamente all’oscuro delle attività illecite dell’amica e che soprattutto le auto noleggiate venissero pagate con fondi sottratti dalla donna alla ditta in cui era contabile”.

Naturalmente noi di Novella 2000 siamo del tutto disponibili nel caso in cui Stash volesse rilasciare delle dichiarazioni in merito allo spiacevole episodio che l’ha coinvolto. Inoltre siamo pronti a fare chiarezza in caso di sviluppi, certi della totale innocenza del cantante.

