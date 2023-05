Siglata la pace: San Marino dà ben 12 punti all’Italia

NEWS

Debora Parigi | 14 Maggio 2023

eurovision 2023

I punti di San Marino all’Italia all’Eurovision

Siamo arrivati alla fine dell’Eurovision 2023 e anche ai punteggi da parte della giuria di ogni nazione partecipante e del pubblico di tutti il mondo. La prima votazione è quella che proviene dalla giuria e ogni nazione si collega, con un rappresentante, per annunciare i voti. I famosi 12 punti vengono pronunciati sul momento.

Ricordiamo che negli ultimi anni San Marino non è mai stata molto buona con l’Italia. Infatti in più occasioni è stata mossa polemica ironica sulla mancanza di fratellanza tra due nazioni che sono come una sola.

Ma quest’anno, con il caro Marco Mengoni e la sua Due Vite, qualcosa è cambiato. A sorpresa sono arrivati punti proprio da San Marino. Ma non solo, sono arrivati i tanto ambiti 12 punti.

Un vero colpo di scena e possiamo dire che pace è fatta per la gioia di tutti.