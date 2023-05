La bordata di Damiano David contro le accuse della Francia: “2 anni fa forse pip**vo in diretta”

NEWS

Debora Parigi | 14 Maggio 2023

Maneskin

La frecciatina di Damiano dei Maneskin alla Francia

Ricordate quando due anni fa, nel 2021, i Maneskin vinsero l’Eurovision? Ovviamente sì visto che fu un grande evento per tutta l’Italia. E la band rock romana superò la Francia e la Svizzera.

Con quella vittoria ci ricordiamo molto bene anche la polemica che ne scaturì dopo poco e nei giorni successivi proprio da parte dei francesi. Accusarono, infatti, Damiano e compagni di aver fatto uso di droga sul tavolo mentre stavano attendendo i vari risultati della classifica. Tutto questo derivò da una scena in cui il leader della band fu ripreso a testa bassa sul tavolo. La verità, come raccontò lui stesso, è che stava guardando per terra perché un altro dei componenti aveva fatto cadere un bicchiere e c’erano pezzi di vetro sul pavimento.

Si alzò un grande polverone mediatiatico con lo stesso Damiano che mandò stoccate ironiche alla Francia per non aver accettato la sconfitta. E ora si torna su questo argomento a distanza di ben due anni. Infatti, mentre ieri si stava svolgendo la Finale dell’Eurovision 2023, il leader dei Maneskin ha lanciato una bordata ai francesi in un video pubblicato sui social. Ha infatti detto: “Ragazzi è una serata molto speciale. Oggi sono due anni da quando, forse, ho pippato in diretta”.

DAMIANO CRISTO STO PIANGENDOpic.twitter.com/k0BaC3GRFE — BagnoTrash (@bagnotrash) May 13, 2023

Inutile dire che il video ha fatto il giro del web e ha fatto volare i fan italiani che non dimenticheranno mai quei momenti all’Eurovision.