Questa sera durante la seconda semifinale dell’Eurovision 2024 a esibirsi è stata anche Eden Golan, rappresentante di Israele, che tuttavia è stata fischiata dal pubblico.

Stiamo assistendo alla seconda semifinale dell’Eurovision 2024 e stasera non mancano le emozioni. Solo poco fa a salire sul palco è stata anche Angelina Mango, che ha infiammato il pubblico con la sua esibizione de La Noia. Subito dopo la performance dell’ex allieva di Amici di Maria De Filippi però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha attirato l’attenzione del web.

Ad arrivare è stata infatti Eden Golan, che come sappiamo rappresenta Israele alla kermesse musicale europea. L’artista ha così presentato la canzone Hurricane, che ha conquistato il cuore dei fan della manifestazione. Tuttavia non appena la cantante ha dato il via alla sua esibizione è accaduto qualcosa di inaspettato.

Alcune persone del pubblico hanno infatti fischiato la rappresentante di Israele, per via di quanto sta accadendo a livello mondiale. Già durante le prove delle ultime ore la Golan si è beccata diversi versi di disapprovazione e ovviamente l’accaduto ha fatto discutere il web intero.

This is just disgusting. The audience at #Eurovision2024 is booing and chanting "Free Palestine" at Eden Golan from Israel.

She didn't do anything wrong. To protest her at a silly singing competition is not just rude it's DISGUSTING.

I'm so sick of Palestine protesters.… pic.twitter.com/VmIJORpBCn

— Gays For Trump (@GaysForTrump24) May 9, 2024