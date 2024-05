NEWS

Vincenzo Chianese | 9 Maggio 2024

Eurovision 2024

Questa sera nel corso della seconda semifinale dell’Eurovision 2024 abbiamo scoperto chi sono tutti i paesi che accedono alla finale di sabato 11 maggio.

I paesi finalisti dell’Eurovision 2024

Siamo ormai entrati nel vivo dell’Eurovision 2024 e questa sera è andata in onda la seconda semifinale, durante la quale non sono mancate le emozioni. A salire sul palco è stata anche Angelina Mango, rappresentante dell’Italia, che con la sua La Noia ha infiammato l’arena, conquistando il pubblico presente e i telespettatori da casa. Sul web intanto si sta già commentando la performance mozzafiato dell’artista, che non ha deluso le aspettative. A fine serata per di più abbiamo scoperto anche chi sono tutti i paesi che hanno avuto accesso alla finale, in onda sabato 11 maggio.

Già martedì sera, durante la prima semifinale, ben 10 paesi si sono guadagnati un posto per l’ultima serata. Parliamo della Serbia, del Portogallo, della Slovenia, dell’Ucraina, della Lituania, della Finlandia, di Cipro, della Croazia, dell’Irlanda e del Lussemburgo.

Stasera invece nel corso della seconda semifinale sono stati annunciati i 10 restanti paesi che hanno avuto accesso alla finale, che sono: la Lettonia, l’Austria, i Paesi Bassi, la Norvegia, Israele, la Grecia, l’Estonia, la Svizzera, la Georgia e l’Armenia.

A questi si aggiungono ovviamente i Big Five, i paesi che di diritto partecipano alla finale, che sono: l’Italia, la Spagna, la Francia, la Germania e il Regno Unito. Ad accedere di diritto all’ultima puntata è anche la Svezia, paese ospitante della kermesse quest’anno. Ma chi sarà dunque a vincere la manifestazione? Non resta che attendere la finale di sabato 11 maggio per scoprirlo.