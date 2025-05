C’è grande attesa per la finale dell’Eurovision Song Contest 2025 e capire come si classificherà Lucio Corsi al termine della manifestazione.

In attesa di scoprirlo, ricordate negli ultimi 15 anni come si è posizionata L’Italia? Facciamo un piccolo recap a ritroso….

Angelina Mango settima all’Eurovision

Iniziamo con Angelina Mango.

Vincitrice a Sanremo 2024 con La Noia, si è presentata all’Eurovision Song Contest con il medesimo brano.

La cantautrice lucana si è classificata settima, con grande clamore da parte del pubblico, che per lei ipotizzava un piazzamento molto più alto, da podio.

In ogni caso le soddisfazioni per lei non sono mancate! Continua…