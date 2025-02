Secondo Giacomo Urtis sia Rose Villain che Mahmood sarebbero ricorsi alla chirurgia estetica. E svela cosa avrebbero rifatto nel dettaglio.

Cosa si sarebbero rifatti Rose e Mahmood secondo Giacomo Urtis

I protagonisti dell’ultima edizione del Festival di Sanremo 2025 sono commentatissimi, non solo per le loro posizioni in classifica o per far parlare di sé a causa di alcuni retroscena e gesti, ma anche per la chirurgia estetica. A parlarne è stato Giacomo Urtis, che ha fatto riferimento ad alcuni dei volti di quest’ultima edizione della kermesse canora.

Mediante il suo profilo TikTok Giacomo Urtis ha caricato un video con la sua rubrica. Qui ha parlato di una delle artiste più amate di Sanremo: Rose Villain. Secondo il medico estetico la cantante avrebbe fatto qualche ritocchino negli anni:

“Parliamo di Sanremo! La prima che ho notato dico che ha i capelli blu e ha una voce incantevole. Chi è? Ma è la bellissima Rose Villain! Ho controllato sul web dei video suoi precedenti. Quando li ho visti mi sono chiesta chi fosse questa persona. Non l’ho l’ho riconosciuta. Sembrerebbe aver fatto diversi ritocchini estetici. Ho visto il naso, gli zigomi, la mandibola. Filler qua e là. Insomma ha fatto un po’ di cosette”.

Secondo Giacomo Urtis però non sarebbe l’unica ad aver fatto ricorso alla chirurgia estetica. Nei volti noti che ha notato ci sarebbe anche Mahmood, che abbiamo visto come co-conduttore: “Ho visto che il video è molto bello e disteso, però sembrerebbe leggermente lievitato, un pochettino gonfio. Lo zigomo, il labbro, la mandibola. Quindi può essere che abbia fatto dei filler”.

Nella lista di Urtis ci sarebbe poi anche Alessia Marcuzzi, anche lei co-conduttrice di Sanremo 2025 e protagonista della serata finale insieme ad Alessandro Cattelan, accanto a Carlo Conti. L’esperto ha raccontato di aver confrontato delle foto del prima e dopo e di aver notato poche cose, dato che la reputa una bellezza naturale e se fa qualche ritocchino, a detta sua, sarebbe molto leggero e naturale: “Ho solo notato che il naso è più fino, ma solo quello e le labbra leggermente aumentate. Se ha fatto un po’ di filler o rinofiller ci sta”.

Ovviamente ci teniamo a precisare che si tratta di osservazioni da parte di Giacomo Urtis e che nessuno tra questi ha parlato di chirurgia estetica. Ma anche se fosse, non ci sarebbe certamente niente di male!