Brutto capitombolo al Grande Fratello per Eva Grimandi, che cade tenendo in mano un bicchiere di vetro. Il video

Ieri sera Eva Grimaldi è caduta nella casa del Grande Fratello mentre teneva un bicchiere di vetro in mano. Ecco come sta adesso.

La caduta di Eva Grimaldi

La serata nella casa del Grande Fratello sembra stesse procedendo molto tranquillamente. I concorrenti si trovavano intorno alla tavola dopo mangiato per scambiare quattro chiacchiere, quando a un certo punto Pamela Petrarolo si è accorta che Eva Grimaldi ha fatto un ruzzolone per terra.

Nel video qui sotto, infatti, possiamo vedere il momento esatto in cui la gieffina cade sul pavimento inciampando su qualcosa di non ben visibile. L’ex di Non è la Rai rimane pietrificata mentre urla “aveva un bicchiere di vetro in mano“, intanto alcuni ragazzi si alzano per correre in suo soccorso.

Per fortuna, Eva Grimaldi non si è fatta nulla e sta bene anche se poteva tagliarsi facilmente avendo il bicchiere tra le mani. Chissà se Signorini, per farle un regalo dopo lo spavento, farà entrare per una sorpresa la compagna Imma Battaglia!

Sarebbe stato proprio un peccato se si fosse ferita, considerato il fatto che è appena rientrata nella casa più spiata d’Italia dopo un televoto un po’ particolare. Se ben ricordate, chi ha visto la puntata precedente lo sa, il pubblico è stato chiamato a scegliere il ritorno di alcuni ex inquilini. Questa mossa è stata fatta così da aumentare le dinamiche nella Casa perché, come riportato dallo stesso conduttore, il programma durerà ancora a lungo.

Si vocifera, come riportano alcuni rumor, che il reality potrebbe andare avanti fino a maggio. Sarà davvero così? Ed Eva Grimaldi sarà una delle concorrenti che riuscirà ad arrivare in finale? Per scoprire la risposta a questa domande non ci resta che attendere gli sviluppi dei prossimi giorni.