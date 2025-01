Questa sera è andato in onda su Rai 1 un nuovo appuntamento con il programma condotto da Marco Liorni. Siete curiosi di scoprire chi ha vinto la terza puntata di Ora o mai più il 25 gennaio 2025? Ecco la classifica e un accenno ai momenti principali della serata.

La classifica di Ora o mai più della terza puntata

Chi ha vinto la terza puntata di Ora o mai più oggi, sabato 25 gennaio 2025? Sappiamo che in gara ci sono otto cantanti, ognuno seguito dal proprio giudice e nel corso delle varie serate si sottopongono, di volta in volta, alle loro opinioni.

Gli artisti sono: Valerio Scanu, Pierdavide Carone, Loredana Errore, Pago Carlotta, Anonimo Italiano, Antonella Bucci e Matteo Amantia degli Sugarfree. Mentre per quanto riguarda i coach segnaliamo: Alex Britti, Raf, Patty Pravo, Riccardo Fogli, Gigliola Cinquetti, Rita Pavone, Marco Masini e Donatella Rettore.

La gara ha avuto al centro della scena i momenti dedicati al canto e non sono certo mancate delle critiche così come non potevano essere assenti anche alcuni confronti in diretta. Ma chi ha vinto la terza puntata? Vediamo prima di tutto la classifica provvisoria:

8. Pierdavide Carone – 2 punti

7. Anonimo Italiano – 2 punti

6. Valerio Scanu – 4 punti

5. Pago – 4 punti

4. Carlotta – 5 punti

3. Loredana Errore – 10 punti

2. Antonella Bucci – 10 punti

1. Matteo Amantia – 10 punti

Proseguiamo con la classifica completa.

Chi ha vinto la terza puntata

Alla classifica provvisoria con solo i voti della giuria si aggiungono anche i voti arrivati tramite televoto da casa. Per tale ragione la situazione è cambiata come segue:

8. Carlotta – 3 punti

7. Anonimo Italiano – 6 punti

6. Pago – 9 punti

4. Loredana Errore e Valerio Scanu – 10 punti

3.Matteo Amantia – 12 punti

2.Antonella bucci – 13 punti

1. Pierdavide Carone – 10 punti

Quindi, chi ha vinto la terza puntata di Ora o mai più il 25 gennaio 2025? La risposta è .. con .. punti! A settimana prossima con un’altra entusiasmante sfida a colpi di canzoni.