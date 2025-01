Pierdavide Carone, nella seconda manche della terza puntata di Ora o mai più, ha portato una cover di un brano di Lucio Dalla. La performance ha emozionato e toccato il cuore di tutti gli spettatori. Ecco il video.

La performance di Pierdavide Carone

La gara di Ora o mai più sta andando avanti con una serie di esibizioni da parte di tutti e otto i cantanti in gara. La classifica provvisoria ha visto in fondo alla classifica, Pierdavide Carone e Anonimo Italia. In cima, invece, si sono posizionati Loredana Errore, Antonella Bucci e Matteo Amantia.

La seconda parte della puntata invece è stata dedicata a delle sfide a coppie, in cui ognuno dei partecipanti ha dovuto portare delle cover insieme al proprio coach. A colpire il pubblico, in particolar modo, è stato proprio Pierdavide. L’ex allievo di Amici ha portato il brano “La sera dei miracoli” di Lucio Dalla.

Ricordiamo, infatti, che Pierdavide Carone e Lucio Dalla sono saliti sul palco di Sanremo nel 2012 con la canzone “Nanì“. Il celebre cantautore italiano ha sempre creduto nel giovane artista e per tale ragione lo ha voluto accanto a lui sul palco dell’Ariston. Il fatto triste è che Dalla è passato a miglior vita solo pochi giorni aver preso parte alla kermesse musicale.

Se non avete provato un brivido, non siete umani 🥺❤️ #oraomaipiù #pierdavidecarone pic.twitter.com/AKWRidM0Sz — Ceci n’est pas une merde (@noneunaccount) January 25, 2025

Ebbene, per rendergli omaggio il concorrente di Ora o mai più lo ha voluto ricordare con affetto attraverso il brano che potete ascoltare anche nel video qui sopra. I giudici lo hanno applaudito e, per esempio, Rita Pavone si è mostrata particolarmente toccata dalla perfomance.

I voti sono stati molto alti e ha passato il turno con un punteggio importante, che sicuramente inciderà sulla classifica finale. A voi sta piacendo il percorso di Pierdavide Carone a Ora o mai più?