1 Parla Eva Grimaldi

Lunedì sera a lasciare definitivamente la casa del Grande Fratello Vip 6 è stata Eva Grimaldi, che è stata eliminata dal grande pubblico. L’attrice è così tornata alla sua vita di sempre e ha così riabbracciato sua moglie Imma Battaglia. Poche ore fa nel mentre Eva è stata anche ospite dell’ultima puntata di Casa Chi e nel corso della chiacchierata ha svelato chi vorrebbe vedere in finale. Queste le sue dichiarazioni, riportate gentilmente da Isa&Chia:

“Domanda molto forte e risposta difficile. Devo ancora capirlo chi è il migliore, magari ti risponderò più in là. Il mio vincitore? Vorrei vedere in finale Carmen Russo, Soleil e Giucas Casella”.

Ma non solo. Come se non bastasse Eva Grimaldi ha anche fatto delle critiche a Federica Calemme, affermando come secondo lei sia una giocatrice. Queste le dichiarazioni dell’attrice in merito:

“Vi dico chi pensa di essere una buona giocatrice: Federica Calemme. Cosa ha fatto Federica? Zitta zitta, pensa di andare avanti. Inesistente, bella ragazza. Acqua cheta. Si è messa vicino a Gianmaria Antinolfi perché ha capito che la coppia va avanti. Lei guarda… osserva tutto. Se tu la guardi quando sei in Casa sta sempre lì a guardare tutto. Sono un po’ grande io, riconosco le acque chete”.

Come se non bastasse Eva Grimaldi ha svelato anche chi vorrebbe che fosse la prossima eliminata del Grande Fratello Vip 6. Andiamo a scoprire di chi si tratta e le sue dichiarazioni.