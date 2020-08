1 GF Vip 5: nel cast vedremo Eva Grimaldi? Parla l’attrice che fa chiarezza sul pettegolezzo

Il Grande Fratello Vip, l’edizione numero 5 del longevo reality, è pronto a tornare con una doppia edizione in questo delicato 2020. Dopo la vittoria di Paola Di Benedetto, dunque, Alfonso Signorini e la sua squadra si sono rimessi a lavoro per regalare ai telespettatori un altro cast che non facesse rimpiangere i precedenti. E proprio in merito ai presunti concorrenti che da ormai diversi mesi si rincorrono i gossip. In queste ore tre dei papabili protagonisti, vale a dire Eva Grimaldi, Nicola Ventola e Ludovica Pagani, hanno fatto chiarezza sul loro impiego o meno nella trasmissione.

Nei giorni scorsi 361 magazine aveva dato per certa (dopo vari pettegolezzi) la presenza dell’attrice, dell’ex calciatore e della nota influencer. Attraverso i propri account Instagram, però, tutti e tre hanno deciso di fare il punto della situazione. Partiamo da Eva Grimaldi, che con un post e una storia ha scritto quanto segue:

“Per adesso l’unica casa dove sto per entrare è quella nuova…”

Ha scritto sarcastica Eva Grimaldi, aggiungendo tra gli hashtag proprio quelli del Grande Fratello Vip…

Instagram Stories – Eva Grimaldi

Un intervento che sa tanto di smentita. Qualcuno, evidentemente suo amico, ha commentato il post di Eva Grimaldi con una risata, dicendo lei di non mentire, ma ancora una volta l’attrice è intervenuta:

“Non è una menzogna. Ho specificato che finalmente è pronta la nuova casa che tu conosci. Non ho detto altro”.

Eva Grimaldi dunque è stata particolarmente chiara in merito al suo presunto impiego al GF Vip 5, ma a quanto pare non è stata l’unica. Anche Nicola Ventola e Ludovica Pagani hanno pensato bene di fare dire la loro…