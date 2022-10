“Uomo di m”: Eva Grimaldi spiega perché ha insultato Elenoire

1 Le spiegazioni di Eva Grimaldi

Da alcuni giorni sul web si è scatenata la polemica contro Elenoire Ferruzzi per le sue frasi e i suoi gesti contro Nikita Pelizon. Frasi e gesti reputati dal pubblico completamente irrispettosi e di incitamento all’odio. A tal proposito su quanto accaduto si è espresso anche Marco Bellavia chiedendo la squalifica della vippona. E a commentare è stata anche Eva Grimaldi. Solo che il suo commento contro la Ferruzzi ha fatto partire un’ulteriore polemica per le parole usate.

Come vi abbiamo già raccontato, questo commento è stato subito rimosso dalla Grimaldi, ma c’è chi aveva già fatto lo screen. L’attrice ha infatti scritto: “Che schifo, un uomo di me**a! Elenoire”. Le persone sono rimaste allibite poiché l’attrice è vicina alla comunità LGBTQIA+, quindi hanno trovato assurdo che potesse lasciarsi andare a tali esternazioni. C’è quindi chi ha pensato ad un hackeraggio o che abbia pubblicato così il suo pensiero, ma si riferisca ad altro e dopo il nome di Elenoire volesse magari aggiungere qualche altro concetto che non vediamo.

Adesso però la stessa Eva Grimaldi è intervenuta confermando che il commento lo aveva scritto e cancellato lei. Ecco infatti cosa ha scritto nelle sue storie di Instagram: “Sì, è vero, ho commentato in modo sbagliato ed avventato un gesto che forse la mia mente non è stata in grado di associare ad una donna. Ho trovato quel gesto di sputare da parte di Elenoire al passaggio di Nikita un’azione associabile più ad un uomo di bassa lega che ad una diva come lei si professa”.

La Girmaldi è andata avanti chiedendo scusa per il termine usato…