Marco Bellavia chiede la squalifica di Elenoire

Non solo gli utenti del web, adesso anche Marco Bellavia ha deciso di far sentire la sua voce attraverso i social. Le parole che Elenoire Ferruzzi ha riservato a Nikita Pelizon in queste settimane, così come nelle scorse ore, non gli sono piaciute per nulla. Per tale ragione l’ex vippone ha voluto esprimere un pensiero sui propri canali ufficiali e manifestare la vicinanza a Nikita, una delle poche persone ad avergli mostrato di esserci durante il suo momento difficile nella Casa, che l’ha portato poi al ritiro.

Ma non solo, perché Marco Bellavia ha richiesto direttamente al Grande Fratello la squalifica di Elenoire Ferruzzi, lanciando persino un hashtag su Twitter. L’attore ha chiesto rispetto per una convivenza civile tra individui e ha anche preso in prestito alcune affermazioni fatte da Elenoire in questi giorni per sottolineare il suo dissenso sull’accaduto. A detta sua questi episodi ci portano indietro nel tempo anziché progredire.

Questo il chiaro e forte messaggio che ha deciso di postare sul proprio profilo, Marco Bellavia:

“Dopo quel che ho visto al GF Vip voglio sbilanciarmi e consigliare #elenoireferruzzisqualificata. Il RISPETTO è la prima regola di una convivenza tra individui… Elenoire ha detto anche:”Nikita porta sfiga” Si torna indietro di 60 anni. Non ci siamo proprio”, ha detto con estrema convinzione Marco Bellavia, deluso nel vedere come anche dopo la sua uscita dal programma si siano verificati alcuni fatti non proprio piacevoli.

Elenoire ha detto anche:"Nikita porta sfiga" Si torna indietro di 60 anni. Non ci siamo proprio. #GFvip #elenoireferruzzisqualificata — Marco Bellavia (@MarcoBellavia) October 25, 2022

Ieri durante la puntata del GF Vip abbiamo già avuto un assaggio di quello che è stato lo scontro tra Elenoire Ferruzzi e Nikita Pelizon. La prima le ha riservato dure parole anche nel corso di un confessionale andato in onda oggi nel corso del daytime. Ma nelle ultime ore è successo dell’altro (QUI I DETTAGLI). Probabilmente questa diatriba proseguirà anche nelle prossime puntate ma Marco Bellavia come altri sembra contrariato.

Il web intanto si è spaccato in due, anche se la maggior parte si dicono d’accordo con Marco Bellavia e chiedono vengano presi provvedimenti nei confronti di Elenoire Ferruzzi. Nel mentre si è mobilitato anche lo staff di Nikita sui social. Chi cura il suo account ha riportato tutte le frasi piuttosto pesanti che alcuni vipponi hanno riservato alla ragazza. In ogni caso la decisione spetta al Grande Fratello.

