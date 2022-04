Chi è Marco Senise? Età, altezza, vita privata e Instagram

Cosa sappiamo di Marco Senise, concorrente de L’Isola dei Famosi 2022? Età, altezza, vita privata e Instagram.

Marco Senise età, altezza e biografia

Chi è e quanti anni ha Marco Senise, concorrete de L’Isola dei Famosi 2022? Il conduttore nasce il 14 marzo 1964 a Roma. Oggi, di conseguenza, la sua età è di 58 anni. Ha un’altezza pari a 1 metro e 90 e il peso è pari a circa 80 kg.

Non abbiamo alcuna informazione in merito alla sua famiglia. Non sappiamo, infatti, chi siano la madre e il padre, anche se su Instagram troviamo sporadiche foto insieme. Dovrebbe, però, avere un fratello che si chiama Adriano e una sorella che si chiama Gilda.

Ecco, ora, qualche dettaglio in più sulla vita privata…

Vita privata: Marco Senise ha una fidanzata?

Marco Senise ci tiene molto alla sua privacy e per tale ragione le informazioni sulla vita privata non sono molte. Soprattutto sotto il punto di vista sentimentale. Sappiamo che non ha una moglie e non ha nemmeno dei figli.

Ma ha una fidanzata? Ad oggi non sempre essere fidanzato. In passato ha avuto una relazione con Antonella Elia. Come riporta anche Donna Pop, a lasciare sarebbe stato il conduttore:

La cosa che mi ha sconvolto di più è che una sera, dopo che lei è stata ospite al Costanzo Show, io dormivo a casa sua. Alle 3 di notte si sveglia e mi dice di andare via, tornare a casa mia perché voleva rimanere a dormire da sola. Quella volta ho capito che sarebbe stata l’ultima.

Antonella Elia, a proposito della sua relazione con Marco Senise, invece, aveva affermato: “Se è stato un mio ex? Non lo rinnego, è stato uno dei miei errori. Un errore breve e non intenso, due mesi scarsi, grazie al cielo“.

Marco è stato fidanzato anche con Nina Godino.

Dove seguire Marco Senise: Instagram e social

Dove possiamo seguire Marco Senise sui social? Il conduttore e naufrago de L’Isola dei Famosi 2022 è presente su Facebook e su Twitter. In quest’ultimo caso, però, non aggiorna il profilo dal 2019.

Ovviamente si trova anche su Instagram con più di 2mila follower. Qui condivide foto con amici e colleghi ma anche scatti di esperienza lavorative passate. Non mancano vari selfie e immagini della sua famiglia.

Carriera

La carriera di Marco Senise, naufrago a L’Isola dei Famosi 2022, ha inizio nel 1993 quando esordisce recitando nella telenovela “Micaela“. Inoltre veste i panni di inviato nel programma “Buona giornata” condotto da Patrizia Rossetti. Nel 1994, invece, collabora con la rete locale Telelombardia.

Tra il 1995 e il 1997 conduce la trasmissione “Pandora” e le selezioni di “Miss Italia“. Il successo e la notorietà, però, arrivano nel 1998 quando diventa un volto fisso di “Forum” accanto a Paola Perego. Dal 2003, invece, affianca Rita Dalla Chiesa.

Nel 2001, inoltre, Marco Senise presenta “Portici d’estate a Martina Franca” con Roberta Capua e “Moda e spettacolo in tour“. Nel 2013, insieme a Fabrizio Bracconeri, lascia “Forum“. Che fine ha fatto oggi? Negli anni seguenti ha collaborato con il Canale Agon Channel. Nel 2022, invece, diventa un concorrente de L’Isola dei Famosi.

Forum

Come abbiamo accennato in precedenza, nel 1998 Marco Senise entra a far parte della squadra di Forum. Inizialmente accanto a Paola Perego e poi a Rita dalla Chiesa. Dal 2006, sempre su Rete 4, partecipa allo spin off “Sessione pomeridiana – Il tribunale di Forum“.

Dal 2008, invece, la parte mattutina si trasferisce su Canale 5. All’interno del programma collabora con diverse persone, come per esempio Pasquale Africano e Fabrizio Bracconeri. Nel 2013, insieme a quest’ultimo, lascia la trasmissione.

I Cesaroni 5

Nel corso della sua carriera Marco Senise ha avuto alcune esperienze anche come attore. Possiamo, infatti, ricordare quando nel 2012 ha preso parte a una puntata, della quinta stagione, della fiction I Cesaroni.

Marco Senise a L’Isola dei Famosi 2022

L’avventura di Marco Senise in Honduras in occasione de L’Isola dei Famosi 2022 comincia lunedì 11 aprile 2022. Da qualche tempo si rumoreggiava che ad approdare nel reality ci sarebbero stati anche lui e Licia Nunez. Così è stato.

Ilary Blasi li ha annunciati proprio in diretta: “Naufraghi, sapete che l’isola è piena di insidie. All’appello mancano ancora due nemici. Ve l’aspettavate? Sto per presentarvi due nuovi concorrenti. Non credo vengano in pace“.

Alvin, quindi, li ha fatti entrare in Palapa e sono stati accolti molto bene dal resto del gruppo. Nel suo video presentazione, inoltre, Marco Senise ha detto di sé:

“La TV fino ad adesso mi ha dipinto come il classico bravo ragazzo, una persona distinta e perbene. Il classico bravo signore. Ma la guancia la posso porgere, al massimo, una volta. La seconda non perdono.

Di solito l’ultimo arrivato non è mai visto di buon occhio. Ma ho un grande vantaggio: quello di essermi già fatto un’idea, ho già visto varie situazioni. Le persone che mi hanno colpito di meno sono Laura Maddaloni, perché è un po’ esagerata, e Blind che se c’è o non c’è non me ne accorgo“.

Infine, Marco Senise ha aggiunto che dimostrerà di poter affrontare qualsiasi ostacolo a L’Isola dei Famosi 2022. Ma andiamo a vedere, adesso, i concorrenti…

Il percorso di Marco a L’Isola dei Famosi 2022

Il percorso di Marco Senise a L’Isola dei Famosi 2022 inizia quando il programma è già cominciato da diverse settimana. Fa la sua entrata in scena, infatti, lunedì 11 aprile 2022. Insieme a lui anche Licia Nunez.

Scopriremo presto come se la caverà su L’Isola e che rapporti stringerà con gli altri.

4° settimana: Marco Senise ha fatto il suo ingresso a L’Isola dei Famosi nel corso della quarta settimana insieme a Licia Nunez. Fa parte della squadra chiamata “Tribù Cucaracha“. Si è mostrato molto entusiasta ed è stato accolto molto bene dal resto dei naufraghi.

5° settimana: (IN AGGIORNAMENTO)

