1 Ospite di Live Non è la d’Urso, Eva Robin’s rivela di aver avuto una storia d’amore con Antonio Zequila

Live Non è la d’Urso, come da sempre ci ha abituati Barbara d’Urso, promette puntualmente dei colpi di scena. Ieri sera Eva Robin’s ha rivelato di aver avuto una storia d’amore con Antonio Zequila.

L’attrice ha confessato negli studi di Canale 5, durante la puntata di domenica 2 Febbraio, che tra lei e l’attore, ora recluso nella casa del GF Vip, c’è stato del tenero. Roberto Maurizio Coatti (vero nome della Robin’s) ha svelato durante la diretta di aver conosciuto l’attore durante gli anni Novanta grazie ad un servizio fotografico per il mensile King (il cui editorialista era Vittorio Corona, padre di Fabrizio), che gli ha visti entrambi protagonisti.

Ma i due pare non si siano limitati ad un rapporto lavorativo, tanto da decidere di approfondire il loro legame tra uno scatto e l’altro. Pare infatti che Antonio Zequila abbia avuto il tempo non solo di corteggiare, ma anche di avere una storia d’amore con Eva Robin’s, come da lei stessa confermato, con tanto di prove fotografiche:

“Mi presentarono Antonio in una sera a teatro a Roma, mentre si teneva uno spettacolo. Tra noi c’è stata una relazione, si parla di 30 anni fa. Lui è un principe, molto galante. Mi ha corteggiato. Una sera poi si è addirittura arrabbiato per una cosa e dunque ho capito di potergli interessare. Il giorno dopo ci siamo visti e siamo finiti in via del Babbuino, dove avevo un appartamentino, sotto il tavolo. A un certo punto pur di non mostrargli “pippo” sono scappata sotto il tavolo. Lui lo sapeva, ma avevo un po’ di pudore. Tra l’altro lui non ci faceva caso e l’ha precisato anche nell’intervista”.

Ha rivelato Eva Robin’s nella trasmissione di Barbara d’Urso, con quest’ultima che ha sottolineato che non c’è nulla di male nell’avere una relazione con una trans.

Ma allora perché Antonio Zequila ha taciuto su questa storia d’amore?