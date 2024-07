Durante la gara di nuoto alla Defense Arena, in occasione delle Olimpiadi, Serena Williams si è seduta accanto a Federica Pellegrini. Dalla sua reazione, però, la regina del tennis, sembrava quasi non avere idea di chi fosse la nostra Divina!

Serena Williams non riconosce Federica Pellegrini

Alle Olimpiadi di Parigi tra l’amarezza di Filippo Macchi e lo spirito comunque positivo (seppur criticato) di Benedetta Pilati per la medaglia sfumata, succede anche qualcosa di incredibile. Un volto noto molto importante dello sport non ha riconosciuto Federica Pellegrini.

A scriverlo ci viene quasi da ridere, eppure è il fuori programma che si è verificato in occasione dei 200 metri stile libero, di cui Federica Pellegrini (non ce ne vogliano gli altri) resta la Divina per eccellenza nonostante il ritiro dallo sport. L’accaduto si è verificato sulle tribune della Defense Arena, dove si tengono per l’appunto tutte le gare di nuoto.

Federica Pellegrini, che a breve sarà tra i protagonisti di Ballando con le Stelle, è sempre molto presente in questi giorni durante le Olimpiadi ed è comparsa accanto a Serena Williams, altro mito dello sport, del tennis per la precisione. Peccato che The Queen non abbia riconosciuto Federica, che dalla sua ci ha riso su con un divertente commento su Instagram.

In un post della World Aquatics dedicato proprio a Federica Pellegrini e ai suoi clamorosi successi, la Divina è stata immortalata proprio accanto a Serena Williams (che è stata protagonista della Cerimonia di apertura. Nell’immagine in questione però ha guardato la Pellegrini un po’ perplessa.

Sembrava quasi che l’ex stella americana del tennis mondiale sia parsa tanto stupita da così tanto clamore della sua vicina di poltrona. Per questo Federica Pellegrini non è proprio riuscita a non commentare e ha voluto intervenire con una risposta simpatica, divenuta virale: “Serena Williams sì, tu non mi conosci ma io ti conosco molto bene non ti preoccupare sono un’amica”.

L’ironia di Federica Pellegrini su Instagram

Una replica divertente quella della Pellegrini che ha trovato il sarcasmo da parte di milioni di tifosi. Chissà se Serena Williams interverrà…