Un commento omofobo e una bestemmia sono al centro del video, poi cancellato, di Christian Stefanelli di Amici. Resosi conto dell’errore, il ballerino si è poi scusato sui social.

Tra l’emozionante momento che ha coinvolto Maura Paparo a Verissimo e i malumori dei concorrenti del Grande Fratello, in queste ore sta facendo discutere un video diffuso in rete dall’ex allievo di Amici, Christian Stefanelli. Lo ricordate? Il ballerino della ventunesima edizione del talent show è finito al centro di una polemica enorme a seguito di uno scivolone commesso sui suoi profili.

Christian Stefanelli infatti ha pubblicato un filmato sui social, in cui sembrava scherzare con un suo amico. Il problema sono gli epiteti utilizzati tra un commento di troppo e una bestemmia. Inquadrando l’amico Andrea, infatti, si è lasciato sfuggire la frase: “Ma quanto è cog****e, guardatelo. Ma che gay, Dio c***“. Qui il contenuto ripreso da alcuni utenti a testimoniare quanto scritto….

In pochi istanti Christian Stefanelli di Amici è stato sommerso dalle critiche. Il video per quanto sia stato cancellato, è rimasto comunque in rete, come possiamo vedere ed è diventato virale tra gli utenti.

Le scuse di Christian di Amici

I fan di Amici e non solo, non appena appreso l’accaduto, hanno contattato e criticato aspramente il comportamento avuto da Christian Stefanelli. Per tale ragione il ballerino, accortosi di aver esagerato con le parole e con i modi, ha deciso di eliminare tutto e scusarsi per la figuraccia fatta.

Il post di Christian Stefanelli

Su X nel suo profilo, Christian di Amici 21 ha pubblicato il seguente messaggio, in cui ha affermato di fare un passo indietro dopo la vicenda:

“Mi dispiace che il video abbia recato offesa non era voluto e per questo dopo averlo rivisto io e Andrea abbiamo capito l’errore ed é stato tolto. Mi scuso molto”. Per adesso non ha aggiunto altro e il suo profilo è stato invaso da numerosi commenti. Vedremo se tornerà a intervenire.