Ex gieffina demolisce Garibaldi: “È morto il padre di Beatrice e limona con uno schiaccianoci”

NEWS

Andrea Sanna | 4 Gennaio 2024

Grande Fratello

Un’ex gieffina di quest’ultima edizione del Grande Fratello sui social ha demolito l’atteggiamento di Garibaldi in queste ultime ore: “È morto il padre di Beatrice e limona con uno schiaccianoci. Quando distribuivano l’empatia…”

La critica dell’ex gieffina a Garibaldi

Beatrice Luzzi come noto ieri mattina ha lasciato la Casa del Grande Fratello per la perdita di suo padre, il signor Paolo. La notizia è giunta ai concorrenti ma non tutti sembrano aver empatizzato con il lutto che ha colpito la gieffina, come Giuseppe Garibaldi. Quest’ultimo con i suoi modi di fare ieri sera è sembrato euforico e gioioso e, spinto forse dalla musica, ha iniziato a ballare con una statuina dello schiaccianoci e baciarla con passione.

Tale atteggiamento mostrato da Giuseppe Garibaldi, ha suscitato svariate polemiche. Se in Casa Sergio è parso contrariato e ha detto di aver avuto i “brividi” ad assistere a una scena simile proprio ora, anche qualche ex concorrente non l’ha presa bene come Valentina Modini. Soprannominata Lady Fagiana, è stata una concorrente comunque apprezzata dai telespettatori per la sua spiccata simpatia e ironia.

E proprio lei ha demolito letteralmente Garibaldi: “Sto andando in montagna pronta per andare a fare ossigenare il cervello, perché io ne ho bisogno. Io che sono uscita al televoto con una persona che ieri stava limonando con uno schiaccianoci di legno, la sera in cui è morto il papà di una concorrente. Così, io me lo meritavo molto probabilmente. Me lo meritavo, forse sì, forse no. Chi può dirlo”, ha detto Valentina Modini nelle storie Instagram rivolgendosi proprio a Giuseppe Garibaldi.

Ad accompagnare queste parole anche una didascalia: “Quando distribuivano l’empatia non tutti erano in fila pare”.

Se sul web si è fatta largo la solidarietà e vicinanza (da parte di vip, ex compagni d’avventura e fan), non si può dire lo stesso per gli abitanti del loft di Cinecittà.

Qualcuno è parso molto dispiaciuto, pensiamo per esempio a Vittorio Menozzi in lacrime o Marina Fiordaliso per citarne alcuni. Altri però come Giuseppe Garibaldi o Letizia Petris (sempre per prendere due esempi) sono sembrati distaccati. Questo perché a detta di quest’ultima: “Non si può fermare un programma”.

Certo, non si potrà bloccare un’intera macchina di lavoro, sicuramente è vero. Ma il Grande Fratello con Dayane Mello e la scomparsa del suo giovane fratello Lucas, ci ha mostrato altro. Ci ha insegnato quando è il caso di mettere da parte le dinamiche, il gioco. E fatto presente quando è il caso di lasciare spazio a comprensione, empatia e vicinanza in un momento difficile come questo. Al di là di tutto. Forse sarebbe il caso che Giuseppe Garibaldi e parte dei suoi compagni prendano esempio!