Vincenzo Chianese | 21 Giugno 2024

In questi giorni l’ex allieva di Saranno Famosi Monica Hill ha sposato il suo compagno Giorgio Secco. Sui social arrivano le foto del matrimonio e una dolcissima dedica.

Monica Hill ha sposato Giorgio Secco

Era il lontano 2001 quando Monica Hill partecipò a Saranno Famosi, il talent show che poi sarebbe diventato noto con il nome di Amici di Maria De Filippi. Dopo la fine dell’esperienza all’interno del programma, la cantante ha proseguito la sua carriera nel mondo della musica e a oggi vanta collaborazioni con alcuni grandi artisti italiani, tra cui Laura Pausini ed Eros Ramazzotti. In queste giorni intanto la Hill è tornata al centro dell’attenzione mediatica. Monica ha infatti sposato il suo compagno Giorgio Secco, al quale è legata da ormai diversi anni. Sui social come se non bastasse la cantante ha pubblicato alcuni scatti del matrimonio, per poi affermare dolcemente:

“Il tempo passa, succedono mille cose e non è poi così facile imparare dai propri errori e crescere diventando persone migliori. Ma se mi chiedessero qual è la cosa più importante che la vita mi ha insegnato, io risponderei ‘ad essere coraggiosa’. Che si può essere felici solo con una certa dose di coraggio ed incoscienza. Grazie a chi ci capisce, a chi è con noi, a chi ci vuole bene veramente. La vita ci sa dare grandi batoste, ma a volte sa anche essere molto gentile. Viva l’amore sempre”.

Come qualcuno saprà, si tratta del secondo matrimonio per Monica Hill. In passato infatti la cantante aveva sposato Andrea Morelli, chitarrista di Cesare Cremonini. Dopo la separazione però l’ex allieva di Saranno Famosi ha ritrovato l’amore, stavolta al fianco dell’attuale marito Giorgio Secco, che a sua volta lavora nel mondo della musica come chitarrista.

Non resta dunque che fare tantissimi auguri a Monica e a Giorgio, che hanno coronato il loro sogno d’amore.