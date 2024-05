NEWS

Vincenzo Chianese | 6 Maggio 2024

Grande Fratello

In questi giorni Giuseppe Garibaldi si trovava a Roma e ha chiesto un incontro a Beatrice Luzzi. Tuttavia l’ex gieffino si è presentato a casa dell’attrice con mezz’ora di ritardo e lei l’ha lasciato fuori.

La rivelazione di Beatrice su Garibaldi

Dopo la fine del Grande Fratello, il pubblico si è chiesto cosa fosse accaduto tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi. Sappiamo tutti che all’interno della casa tra i due c’è stato un breve flirt, che è terminato quando il collaboratore scolastico e l’attrice hanno iniziato a scontrarsi pesantemente. Poco prima della fine del reality show però tra Giuseppe e Beatrice c’è stato un inaspettato riavvicinamento e così i fan dopo la finale hanno iniziato a chiedere ai diretti interessati aggiornamenti sul loro rapporto.

Proprio l’ex gieffino ha fatto più volte intendere di aver sentito la Luzzi, che nel frattempo ha preferito non sbilanciarsi. Pochi giorni fa però i due si sono mostrati insieme sui social a Roma, riaccendendo le speranze dei Beabaldi. Adesso come se non bastasse è accaduto dell’altro che non è passato inosservato.

In queste ore Beatrice Luzzi è stata ospite del podcast Non lo faccio per moda di Giulia Salemi. Nel corso della chiacchierata l’attrice ha ovviamente affrontato il capitolo Garibaldi, rivelando un retroscena che ha fatto sorridere il web. L’ex volto di Vivere ha infatti raccontato che Giuseppe si sarebbe dovuto recare a casa sua per incontrare lei e i suoi figli. Tuttavia l’ex gieffino ha fatto mezz’ora di ritardo e così lei l’ha lasciato fuori casa! Beatrice ha così aggiunto: “Gli ho risposto a telefono e gli ho detto che a breve saremmo dovuti andar via. Per me sono giornate molto impegnative, lui aveva insistito per vedermi. Sono riuscita a ricavargli tre quarti d’ora per vederlo, lui è arrivato in ritardo e non l’ho fatto salire”.

ferma a quell’altro rimbalzato al citofono come un testimone di geova qualsiasi pic.twitter.com/zGBnz53UjD — nina (@chetimportaaa) May 6, 2024

Le parole della Luzzi ovviamente hanno fatto divertire il web e sui social non sono mancati i commenti degli utenti.