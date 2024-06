Anche Rosy Chin finisce in libreria! La chef del GF pubblica il libro “Come piace a me”

NEWS | Social

Andrea Sanna | 2 Giugno 2024

Grande Fratello

Dopo il GF Rosy Chin pubblica il suo libro in parte autobiografico, in parte di ricette, dal titolo “Come piace a me”

Conclusa l’avventura al GF, esattamente come i suoi ex compagni d’avventura, anche Rosy Chin sta seguendo nuovi progetti. La chef, esattamente come Marco Maddaloni, ha lanciato il suo primo libro, dal titolo “Come piace a me”. Tutti i dettagli.

Rosy Chin pubblica il libro, “Come piace a me”

Nel corso di questa domenica 2 giugno in cui si celebra la Festa della Repubblica Italiana, tante sono le notizie di cui vi abbiamo parlato e tra esse spunta quella legata a Rosy Chin.

L’ex concorrente del Grande Fratello dopo questa bella avventura è tornata nuovamente nella sua amata cucina e nel suo ristorante. Qui Rosy Chin ha potuto anche mettere in pratica dei nuovi progetti che la vedono protagonista. Pensiamo, per esempio, al suo nuovo libro, in parte autobiografico e in parte ricettario. Si tratta di un racconto di auto accettazione e una storia che parla della sua rinascita, tra scoperte e nuovi sapori.

In questi giorni sui suoi profili social sta spesso sponsorizzando questo nuovo e importante progetto per lei. Il nome del libro è “Come piace a me”. Nel sotto testo troviamo poi: “La mia storia e la mia cucina libera, coraggiosa, oltre le barriere e i pregiudizi”.

La storia Instagram di Rosy Chin

Con dei video, ma anche mediante la descrizione del libro, disponibile in tutte le librerie e store digitali, apprendiamo in parte il contenuto e l’impronta che Rosy Chin ha voluto dare a questo suo progetto.

Lei si definisce una donna libera, indipendente e coraggiosa, esattamente come la sua cucina. Spesso però in passato si è sentita diversa e sbagliata e non sono mancati episodi di bullismo ed emarginazione, a causa anche delle sue origini cinesi e non solo.

Quando però poi sono nati i suoi figli, Rosy Chin ha deciso di prendere in mano la propria vita e riscattarsi. Difficile cambiare il mondo che la circonda, ma ha voluto cambiare sé stessa. E per questo ha voluto accettarsi e considerare la sua diversità come un punto di forza. Ed è così che Rosy si è fatta largo nel mondo della cucina come chef, ma anche come creator sui social. Oggi è anche un’imprenditrice di successo. E negli anni tutto ciò che ha imparato è diventato motivo di unione e inclusione, tra la cucina orientale e occidentale. Peraltro è anche considerata la chef di molti vip e lo è stata anche per i Ferragnez, tra i tanti.

Di recente, ospite di Caterina Balivo, Rosy Chin ha parlato del suo libro e ha rivelato: “Il mio libro è dedicato ovviamente a mio marito, alla mia famiglia, al mio più grande amore. L’amore è stata per me una grandissima rivincita, mi ha accompagnato in tutti i miei momenti quindi lui che mi ama in tutte le mie sfumature ho dedicato questo libro”.

I fan di Rosy Chin possono già preordinarlo, ma dovranno attendere il giorno di uscita (ovvero l’11 giugno) per poterlo sfogliare.