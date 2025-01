L’ex di Helena Prestes interviene per difenderla

Carlo Motta, ex fidanzato di Helena Prestes, ha preso la parola sui social per difendere la ragazza ed elogiarne il carattere e la tempra, nonostante le difficoltà che sta incontrando anche al Grande Fratello.

Le parole dell’ex fidanzato di Helena Prestes, Carlo Motta

Nelle ultime ore Carlo Motta, modello ed ex fidanzato di Helena Prestes, è intervenuto sui social per difendere a spada tratta la ragazza brasiliana dopo le continue critiche ricevute da alcuni concorrenti del Grande Fratello.

Con una storia su Instagram, Motta ha chiarito di essere stato contattato più volte per rilasciare interviste, ma di aver preferito condividere direttamente il suo pensiero sui social, evitando il rischio che le sue parole venissero travisate.

“A seguito di numerose richieste di intervista ho deciso di scrivere due righe evitando di riconsegnarmi a giornalisti che falsificano e modellano a proprio piacimento il pensiero altrui“, ha esordito Motta.

Il modello ha poi elogiato Helena, descrivendola come una persona altruista, sensibile e generosa. Ha messo in luce come sia spesso pronta ad aiutare gli altri anche a discapito di sé stessa.

Ha sottolineato le umili origini della modella brasiliana e il suo impegno nel costruire la propria vita in modo indipendente. “Helena è una persona altruista, probabilmente anche troppo, sensibile e buona. Si è sempre privata delle cose per aiutare gli altri, pur non navigando nell’oro e avendo origini a dir poco umili. Ho imparato tante cose stando con lei“, ha continuato.

Carlo Motta ha evidenziato il carattere determinato di Helena, ribadendo che ha affrontato il mondo da sola fin da giovane. Ha imparato cinque lingue e fatto numerosi lavori senza mai dipendere economicamente da nessun uomo, a differenza di molte sue colleghe modelle.

“Io sono contento che abbia fatto parte della mia vita ed è una delle persone alle quali voglio più bene al mondo. Lei è una forza della natura e lo sta dimostrando anche in questo programma, emergendo e distinguendosi dagli altri“, ha concluso il modello, esprimendo grande stima e affetto nei confronti di Helena Prestes.

Carlo Motta Instagram

Le parole di Carlo Motta hanno immediatamente fatto il giro del web, suscitando reazioni da parte dei fan e dei telespettatori del Grande Fratello. Molti sono rimasti sorpresi, dal momento che a settembre sembrava un altro il pensiero nei confronti della ex.

Ai tempi, parlando con FanPage, aveva dichiarato che non le stava piacendo il suo comportamento, soprattutto in relazione agli uomini. L’aveva definita infantile e aveva anche rimarcato di aver avuto un’ulteriore conferma che aveva fatto bene a lasciarla a marzo.

Chissà se il reality mostrerà queste parole alla modella durante la prossima puntata, come è capitato diverse volte anche in passato con altri concorrenti…