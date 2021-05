Nel cast del sequel di 365 giorni un ex naufrago

Ne aveva parlato lo stesso Michele Morrone, già protagonista del primo film della saga, qualche tempo fa. L’attore, infatti, aveva dichiarato che il secondo capitolo sarebbe stato realizzato anche se ancora non era chiaro quando. Le riprese, infatti, si sarebbero svelto dopo lo scoppio della pandemia di Coronavirus. Quindi bisognava ancora studiare bene le misure precauzionali. Queste le sue parole: “La risposta è sì. Gireremo la seconda parte. Non sappiamo ancora quando a causa della pandemia ma lo faremo sicuramente“. Adesso, anche grazie al suo profilo personale, sappiamo che un ex naufrago de L’Isola dei Famosi si aggiungerà al cast del sequel di 365 giorni.

Stiamo parlando del modello Simone Susinna. Lui, se ben ricordate, si era aggiudicato il secondo posto nell’edizione vinta da Raz Degan. Si tratta della prima esperienza come attore e sicuramente farà sognare molti fan in questa pellicola. Inoltre sappiamo che interpreterà Sancho, figlio di un altro boss mafioso. Ad oggi non abbiamo molte informazioni circa la trama, ma quasi sicuramente non si discosterà dal romanzo scritto da Blanka Lipinska dal quale trae ispirazione.

L’ex naufrago Simone Susinna nel sequel di 365 giorni

Il titolo provvisorio è Ten Dzien, in italiano si traduce come “Questo giorno“. Staremo a vedere se si manterrà la traduzione o se si modificherà qualcosa in corso d’opera. Pare, in più, che la data di uscita del sequel di 365 giorni, alla quale si è aggiunto l’ex naufrago Simone Susinna, sia stata fissata per i primi mesi del 2022. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo. Per quanto riguarda, invece, la possibilità di vederlo in streaming, possiamo affermare con quasi assoluta sicurezza che ci penserà ancora una volta Netflix a distribuire la pellicola.

Continuate a seguirci per molte altre news e per non perdervi nessun altro aggiornamento per quanto riguarda le carriere artistiche dell’ex naufrago e di Michele Morrone.