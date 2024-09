Nelle ultime ore è trapelata una segnalazione per quanto riguarda la coppia formata da Fabio e Sara a Temptation Island 2024. In particolare Jessica Mascheroni, ex protagonista di una delle passate edizioni del programma, ha affermato che in passato Fabio ci avrebbe provato con lei. Ecco tutto quello che sappiamo.

La segnalazione su Fabio di Temptation Island 2024

Da un paio di settimane sui profili social di Temptation Island stanno venendo annunciate le coppie che prenderanno parte all’edizione autunnale. Ognuna di loro ha dei problemi che stanno cercando di risolvere così da capire se ha ancora senso proseguire la propria storia d’amore. Qualcuno ha dubbi a causa di tradimenti mentre altre per via della distanza e del poco impegno che si mette nella relazione.

Di quest’ultimo gruppo fanno parte Fabio e Sara, due giovani concorrenti che vogliono testare la forza dei propri sentimenti. A chiamare la redazione è stata la fidanzata, spiegando che dopo un anno e una significativa lontananza geografica il compagno non ha ancora voluto conoscere i suoi genitori.

Tuttavia, stando alle segnalazioni arrivate a Deianira Marzano nelle ultime ore, questo potrebbe essere l’ultimo problema di Sara. A farsi avanti infatti è stata un’ex protagonista di Temptation Island: Jessica Mascheroni. Se ben ricordate ha preso parte al reality nel 2021 con l’allora fidanzato Alessandro Autera.

A quanto pare Fabio ci avrebbe provato con lei nel corso di quest’tanno: “Quando l’ho conosciuto io a gennaio, e sentito fino a fine luglio, mi sembrava tutto meno che fidanzato. Soprattutto quando mi invitava a Lamezia Terme. Magari voleva presentarmi alla fidanzata“.

Al momento il concorrente di Temptation Island 2024 non può commentare pubblicamente a causa delle regole dovute alla partecipazione al reality. Di conseguenza dovremo aspettarci sue possibili reazioni solo nel prossimo futuro.