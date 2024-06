NEWS

Vincenzo Chianese | 15 Giugno 2024

Manca poco all’arrivo della nuova e ultima stagione di Élite, che sarà disponibile su Netflix dal 26 luglio. In queste ore intanto è giunta notizia che l’ex Vippone del Grande Fratello Vip Mario Ermito è entrato nel cast della serie spagnola.

Mario Ermito in Élite

Sono passati alcuni anni da quando Mario Ermito ha partecipato alla quinta edizione del Grande Fratello Vip. Tuttavia, come di certo qualcuno ricorderà, l’esperienza dell’attore all’interno della casa più spiata d’Italia non durò a lungo e solo dopo tre settimane venne eliminato dal gioco. A oggi l’ex Vippone ha del tutto voltato pagina e in questi anni ha raggiunto una serie di successi professionali. Solo nelle ultime ore però Mario è tornato al centro dell’attenzione mediatica, per via di una notizia che sta già facendo discutere il web.

Come i fan di certo sapranno, il prossimo 26 luglio su Netflix arriverà la nuova e ultima stagione della serie spagnola Élite, che da anni è una delle più amate dal grande pubblico. Nel corso dei prossimi episodi dunque scopriremo come termineranno le storie dei vari personaggi e non sono esclusi grandissimi colpi di scena e ritorni inaspettati.

In attesa di capire come si concluderà lo show, in queste ore è stato annunciato che Mario Ermito è entrato a far parte del cast di Élite 8. Attualmente però si sa ancora poco sul suo ruolo all’interno della serie. Dalla prima foto emersa tuttavia qualcuno ha notato un dettaglio che ha fatto insospettire. L’attore indossa infatti una divisa simile a quella indossata dai Krawietz. Con molta probabilità dunque Mario potrebbe interpretare uno degli ex alunni dell’Associazione Alumni di Las Encinas che faranno ritorno nella scuola.

Ma cosa accadrà dunque e come finirà Élite? Non resta che attendere il 26 luglio per scoprirlo. Nel mentre facciamo anche un grande in bocca al lupo a Mario per questa importante esperienza.