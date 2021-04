Chi è Mario Ermito? Età, altezza, fidanzata e Instagram

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sull’attore Mario Ermito: dalla carriera alla vita sentimentale, senza dimenticarci, ovviamente, della sua avventura al Grande Fratello Vip 5.

Chi è Mario Ermito

Mario Ermito biografia, età e altezza

Mario Ermito è nato a Brindisi il 2 ottobre 1991. Lui è il figlio di mezzo, visto che due sorelle: una più grande e una più piccola. È molto legato ai propri genitori e la sua famiglia è molto unita. Mario Ermito ha deciso di lasciare casa e di trasferirsi a Milano all’età di 19 anni, per lavorare come modello.

Il motivo per cui ha deciso di intraprendere la carriera di indossatore è dovuta a un infortunio, che lo ha costretto a lasciar perdere il calcio. Dopo Milano, Mario Ermito si è trasferito a Roma, dove vive attualmente. Nel 2011 ha partecipato al Grande Fratello 12, tuttavia è rimasto in casa solo 2 settimane. Da lì, però, la sua carriera come attore ha avuto inizio.

Tuttavia da lì la sua carriera come attore si è lanciata. Un vero e proprio amore quello di Mario per la recitazione che ha dichiarato in un’intervista:

“Fare l’attore è un sentimento che parte dal cuore…lo senti dentro. Se un giovane dovesse provare questa sensazione, consiglierei di armarsi di tantissima pazienza e di grande dedizione verso questo lavoro”

Vita privata

Mario Ermito è stato fidanzato per due anni e mezzo con Francesca Testasecca, ex Miss Italia.

Nonostante si fosse vociferato di un ritorno di fiamma, Mario ha comunque chiuso la relazione definitivamente nel 2018. Attualmente Mario Ermito è single, dopo una storia con la truccatrice Valentina Paolillo.

Dove seguire Mario Ermito: Instagram, Facebook e profili social

Se vi state chiedendo, invece, dove poter seguire Mario Ermito, la risposta è molto semplice. L’attrice ha dei profili su tutti i social più importanti del momento. Twitter, però, rimane quello meno utilizzato, nel senso che non lo aggiorna da tempo.

La pagina Facebook, invece, è più aggiornata e conta quasi 12 mila persone al seguito. Infine, come spesso accade, il social all’interno del quale potete rimanere più in contatto con lei è Instagram.

Qui, infatti, pubblica molte foto del suo lavoro come attore e modello e conta più di 55mila followers.

Carriera

Mario Ermito è legato professionalmente all’agenzia Ares, che ha lanciato tra gli altri Massimiliano Morra e Adua Del Vesco. Mario Ermito dopo la partecipazione al Grande Fratello 12, è stato protagonista di diverse fiction tra cui: Il Peccato e la Vergogna, Non è Stato mio figlio, L’onore e il rispetto 5, Il bello delle donne…alcuni anni dopo, Don Matteo e L’allieva 5.

Al cinema ha recitato nella pellicola “Detective per Caso” e successivamente, nel 2020, in un’importante produzione spagnola dal titolo Por Los Pelos. Mario Ermito nel 2018 ha partecipato a Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti. Rivelatosi come una sorpresa nel programma, Mario ha messo in campo una buona preparazione nel campo del canto.

Dopo questa esperienza su Rai 1, Ermito ha iniziato a prendere lezioni di canto dal vocal coach Marco Evans. Recentemente ha anche pubblicato su Spotify una cover della canzone “Angel” di Robbie Williams. Mario ha preso infine parte al Grande Fratello Vip 5 come concorrente.

Mario Ermito al Grande Fratello Vip 5

Della possibile entrata di Mario Ermito si era già vociferato negli ultimi giorni e, finalmente è avvenuta l’ufficialità della notizia.

Pare, quindi, che abbia avuto successo con il suo provino per il Grande Fratello Vip 5. Dopo aver trovato un accordo, quindi, può fare la sua entrata nella casa e lasciare il segno come gli altri inquilini.

I concorrenti del GF Vip 5

Nelle puntate precedenti hanno fatto il loro ingresso tre nuove celebrità all’interno del Grande Fratello Vip 5. Anche venerdì 18 dicembre, tuttavia, ne entrano altri.

Questa volta saranno in tutto quattro, incluso Mario Ermito. Stiamo parlando di Carlotta Dell’Isola, Cecilia Capriotti e Andrea Zenga. Qui di seguito, quindi, possiamo vedere la lista completa di concorrenti, tenendo presente chi tra loro è stato eliminato, espulso o si è ritirato. Partiamo dunque dalle donne:

Vediamo, adesso, il gruppo degli uomini del Grande Fratello Vip 5:

Il percorso di Mario Ermito nel reality

Il percorso di Mario Ermito nella casa del GF Vip 5 ha dunque avuto inizio nella serata del 18 dicembre 2020. il suo ingresso probabilmente metterà in moto delle nuove dinamiche tra i concorrenti del reality. Soprattutto quando interagirà con le celebrità che conosce meglio.

Settimana 14

Tommaso ha commentato l’ingresso di Mario al GF Vip ed è stato svelato il motivo dell’astio tra loro. Dopo il suo arrivo è emerso che Ermito e Sonia si conoscono e che in passato si sono scambiati dei messaggi. La Lorenzini ha raccontato cosa si sono scritti.

In chiacchierata con gli altri vipponi, il gieffino ha raccontato di aver fatto parte di un video di Lady Gaga, ma è arrivata una precisazioni.

Settimana 15

Mario, che conosce bene Rosalinda, ha voluto parlare con lei visto il suo malessere per via dei dubbi sul fidanzato Giuliano. Ermito si è sentito di darle alcuni consigli.

Intanto è stato scovato il famoso commento che Mario avrebbe fatto a Sonia.

Conversando con Dayane, Mario ha ricevuto alcuni consigli per quel che riguarda le nomination. Proprio una battuta della Mello su Mario (anche se non è stata l’unica) ha provocato una reazione da parte del web.

Settimana 16

Durante la settimana Mario ha continuato a spingere Andrea a Dayane, sebbene entrambi abbiano spiegato di non provare interesse nell’approfondire la loro conoscenza.

Ermito ha anche parlato delle sue passate relazioni e si è confidato con alcuni coinquilini in cucurio.

Settimana 17

Giacomo Urtis ha espresso la mancanza nei confronti di Mario sui social, con il quale aveva molto legato. Alcuni vipponi, tra cui Giulia, hanno insinuato qualcosa sulla vicinanza di Ermito a Dayane. Ma i due sono semplicemente amici.

Intanto in segno di tregua dopo le varie incomprensioni, Cecilia e Mario si sono scambiati un bacio a stampo.

