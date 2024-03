Chi è Eylül Şahin fidanzata di Aras Şenol di Terra Amara? Instagram

NEWS

Andrea Sanna | 2 Marzo 2024

In Turchia è una cantante ed è nota per essere la fidanzata di Aras Şenol di Terra Amara. Conosciamo chi è Eylul Sahin

È la fidanzata dell’attore di Terra Amara, Aras Şenol (Çetin nella serie), conosciamo meglio chi è Eylul Sahin. Nella vita fa la cantante, ma ecco altre curiosità sul suo conto come: età, vita privata, Instagram e canzoni.

Chi è Eylul Sahin

Nome e Cognome: Eylul Sahin (in turco Eylül Şahin)

Data di nascita: 1993

Luogo di nascita: Istanbul (Turchia)

Età: 30 anni

Professione: cantante

Fidanzato: Eylul è fidanzata con l’attore Aras Şenol

Profilo Instagram: @eylulsahiins

Eylul Sahin età e biografia

Chi è la fidanzata di Aras Şenol di Terra Amara? Lei si chiama Eylul Sahin. Cosa sappiamo di lei? Quanti anni ha?

La giovane Eylul è nata a Istanbul nel 1993 e la sua età oggi è di 30 anni. Non conosciamo la data di nascita completa purtroppo da potervi fornire il segno zodiacale.

Nella vita Eylul come detto fa la cantante.

Queste sono le poche curiosità che conosciamo di lei. E della sua vita privata e storia d’amore con Aras Şenol cosa sappiamo invece?

La vita privata della fidanzata di Aras Şenol

Non ci sono grosse informazioni circa la vita privata di Eylul Sahin. Quel che è certo, però, è che è nota non solo per essere una cantante, ma anche per essere la fidanzata dell’attore Aras Şenol.

Eylul e Aras si sono conosciuti tra i banchi di scuola e da due anni fanno coppia fissa. Sono molto amati dal pubblico in Patria e a quanto pare hanno conquistato il cuore anche del pubblico italiano. Proprio a Verissimo l’attore ha reso nota la relazione, andando a smentire le voci che lo accostavano alla collega di Terra Amara, Selin Genç:

“Sono fidanzato da quasi due anni. Sono davvero molto felice. Stare al fianco di una persona che ti ama davvero è una grande fortuna”.

Sempre nella trasmissione di Silvia Toffanin, Aras ha fatto sapere di aver pensato al matrimonio con Eylul: “Ne stiamo parlando, vorremmo sposarci tra due o tre anni”, ha raccontato con un sorriso.

Dove seguire Eylul Sahin: Instagram e social

Sul fronte social, invece, la fidanzata di Aras Şenol ha un profilo molto aggiornato su Instagram, dove conta non tantissimi follower e contenuti.

In ogni caso sbirciando sul suo profilo Eylul Sahin pubblica diverse foto dove mette in risalto la sua passione per il canto. Non mancano anche degli scatti di vita privata in compagnia della sua dolce metà.

Carriera

Che lavoro fa Eylul Sahin, fidanzata di Aras Şenol? La compagna dell’attore di Terra Amara è una cantante. Questo è ciò che sappiamo attualmente della sua giovane carriera.

Album e canzoni

Fino a questo momento Eylul Sahin ha pubblicato un EP dal titolo Feel nel 2023 e, a seguire, il singolo Jaman. Non ha altre canzoni all’attivo oggi e si diletta non solo nei suoi singoli, ma anche nella realizzazione di cover.

Chi volesse ascoltare i brani della fidanzata di Aras Şenol può farlo nelle piattaforme autorizzate come Spotify, Apple Music o YouTube.