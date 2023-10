Chi è Selin Genç, Gülten di Terra Amara? Età e Instagram

NEWS

Andrea Sanna | 13 Ottobre 2023

Chi è

È una delle attrici di Terra Amara più amate. Scopriamo insieme chi è Selin Genc che nella serie turca interpreta il personaggio di Gulten. In questa scheda conoscitiva alcune curiosità sul suo conto: età, altezza, vita privata e fidanzato e dove seguirla su Instagram e social vari.

Chi è Selin Genc

Nome e Cognome: Selin Genc (scritto in turco Selin Genç)

Data di nascita: 26 giugno 1994

Luogo di nascita: Istanbul

Età: 29 anni

Altezza: 1 metro e 75 centimetri

Peso: 57 kg

Segno zodiacale: Cancro

Professione: attrice e modella

Fidanzato: informazioni non disponibili

Figli: informazioni non disponibili

Tatuaggi: non dovrebbe avere tatuaggi

Profilo Instagram: @seliinngenc

Selin Genc età, altezza e biografia

Come si chiama nella realtà Gulten di Terra Amara? Il nome vero dell’attrice che interpreta questo personaggio è Selin Genc.

Dov’è nata e quanti anni ha Selin Genc? La protagonista della soap opera turca è nata il 26 giugno 1994 e la sua età è di 29 anni. Il luogo di nascita è Istanbul. E se vi state chiedendo quale sia il suo segno zodiacale sappiamo che è del Cancro.

Noti anche i dati di altezza e peso, che corrispondono a 1 metro e 75 e 57 kg.

Come vedremo nella parte dedicata alla carriera, dopo un percorso di studi altalenante si è dedicata alla recitazione.

Vita privata: Gulten di Terra Amara ha un fidanzato?

E della vita privata di Selin Genc cosa sappiamo? L’attrice che interpreta il personaggio di Gulten in Terra Amara ha un fidanzato?

Purtroppo non si hanno informazioni circa la vita dell’attrice. Non sappiamo dirlo se è o meno fidanzata o single.

I gossip sulla Genc però sono tantissimi e qualcuno crede sia fidanzata insieme al suo collega Aras Senol. Gulten e Cetin stanno insieme nella vita reale? A oggi si tratterebbe di gossip, dunque pensiamo siano solo colleghi, anche perché Aras è fidanzato.

Selin è molto legata alla sua mamma e sui social si è mostrata insieme a lei. E la somiglianza è impressionante.

L’attrice si è sottoposta a ritocchini di chirurgia estetica? Selin Genc ha affermato di non averne mai usufruito ma non esclude in futuro di poterlo fare.

Dove seguire Selin Genc di Terra Amara: Instagram e social

Siete fan di Terra Amara e vi state domandando dove poter seguire Selin Genc sui social network?

Non abbiamo trovato un profilo su Facebook.

Ebbene chi volesse può approfittare di consultare Instagram. Sulla piattaforma è infatti disponibile il suo profilo ufficiale dove condivide tanti contenuti: foto di shooting ma anche momenti fuori dal set.

Carriera

Com’è iniziata la carriera di Selin Genc? L’attrice ha sempre avuto un percorso di studi altalenante e fin da giovane si è interessata al teatro, unendosi così al gruppo scolastico.

Per un periodo si è iscritta alla facoltà d’ingegneria industriale per poi dedicarsi a 360° alla recitazione. Dopo poco tempo infatti ha completato la formazione laureandosi.

La prima apparizione risale al 2016 quando è apparsa nello spettacolo Murder Ballad, anche se la popolarità è arrivata grazie al personaggio di Gulten Taskin in Terra Amara.

Film e serie TV con Selin Genc

Tra i film e serie TV dove l’abbiamo vista segnaliamo oltre Terra Amara anche Sana Son, Garip Bulbul Ertas.

A teatro ha lavorato invece per lo spettacolo Murder Ballad.

Selin Genc è Gulten in Terra Amara

Come dicevamo il maggior successo Selin l’ha ottenuto in Terra Amara grazie al personaggio di Gulten.

Qui interpreta il ruolo di sorella di Gaffur e lavora nella tenuta degli Yaman. Tra i legami di parentela sappiamo anche che è la zia adottiva di Üzüm Taşkın. Gulten vive con il fratello Gaffur e la cognata Saniye.

Per descrivere il suo personaggio possiamo dire che è una ragazza dal cuore puro e che crede nell’amore. Per questo ha sposato Çetin. Gulten è anche rimasta incinta, ma non riuscirà a portare a termine la gravidanza perché vittima di un incidente stradale con la cognata. Morirà in ospedale.

Il cast di Terra Amara è ricco di attori amatissimi. Oltre Selin Genc nella serie troviamo anche Hilal Altınbilek aUğur Güneş. E ancora Aras Senol, Murat Ünalmış, Esra Dermancıoğlu e Kerem Alışık.