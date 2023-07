NEWS

Vincenzo Chianese | 30 Luglio 2023

La segnalazione su Ezio Greggio e Romina Pierdomenico

Lo scorso maggio, con un comunicato ufficiale, Ezio Greggio aveva annunciato la fine della sua relazione con Romina Pierdomenico. Come è ben noto il conduttore e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sono stati legati sentimentalmente per ben 5 anni. Tuttavia a un tratto il rapporto ha preso una strada diversa, e così Ezio e Romina hanno deciso di comune accordo di lasciarsi, pur rimanendo in ottimi rapporti. Proprio Greggio infatti aveva dichiarato sui suoi social:

“La bella storia con Romina è finita alcune settimane fa. Entrambi abbiamo progetti diversi per la nostra vita, la storia è diventata una grande amicizia. Tanto che è venuta giorni fa anche al mio Monte Carlo Film Festival e il nostro continua ad essere un rapporto aperto e sereno. Sono stati cinque anni indimenticabili. W Romina”.

Adesso però a distanza di quasi tre mesi dalla rottura, è arrivata una segnalazione che non è passata inosservata e che sta già facendo discutere. Andiamo a scoprire di cosa si tratta. Stando a quanto ha riportato Very Inutil People, sembrerebbe che Ezio Greggio e Romina Pierdomenico siano stati avvistati insieme in Toscana. A quel punto i più maliziosi del web hanno iniziato prontamente a parlare di un presunto ritorno di fiamma, che tuttavia al momento non è ancora stato confermato.

Precisiamo infatti che, nonostante la segnalazione, a oggi non esistono immagini che proverebbero che il conduttore e l’ex corteggiatrice fossero realmente insieme. In più, qualora i due si trovassero davvero in Toscana nello stesso momento, ciò non significherebbe che tra Ezio e Romina ci sia stato un ritorno di fiamma. Come precisato infatti, Greggio e la Pierdomenico hanno un bel rapporto di amicizia, e non è da escludere dunque che tra i due potrebbe non esserci alcun coinvolgimento sentimentale.