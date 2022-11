La battuta di Fabio Canino è virale

Questa sera sta andando in onda una nuova puntata di Ballando con le Stelle, e come sempre non mancano le emozioni e i colpi di scena. A far sorridere il web infatti è stato Fabio Canino, che ha fatto una battuta a Paola Barale nella quale ha menzionato Gianni Sperti. Ma vediamo cosa è accaduto. Come sappiamo fin dall’inizio del suo percorso, la showgirl è stata accusata di non lasciarsi andare fino in fondo nel ballo, e di essere in qualche modo frenata. Anche stasera così Paola ha ricevuto le stesse critiche, e così a quel punto a intervenire è stato Canino, che con simpatia ha menzionato proprio Gianni Sperti, affermando:

“Al momento l’unica cosa che hai in comune con la danza è l’ex marito, Gianni”.

A quel punto è arrivata l’epica risposta di Paola Barale, che in pochi secondi è diventata virale sui social. Ecco cosa ha affermato la conduttrice:

“Ecco, sarà quello che mi ammoscia”.

Lo scambio di battute tra Fabio Canino e Paola Barale non è passato inosservato e ha fatto divertire gli utenti sui social. Ma cosa accadrà durante il percorso della conduttrice a Ballando con le Stelle? Non resta che attendere le prossime puntate per scoprirlo. Nel mentre continuate a seguirci per tante altre news.

