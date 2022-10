Chi è Paola Barale? Età, fidanzato e Instagram

Conduttrice, attrice e showgirl, in due parole: Paola Barale. Ma cosa sappiamo di lei? Scopriamo tutte le news e curiosità che la riguardano: dall’età alla vita privata e carriera, ma anche se c’è modo di poterla sostenere attraverso Instagram e social vari.

Chi è Paola Barale

Nome e Cognome: Paola Barale

Data di nascita: 28 aprile 1967

Luogo di nascita: Fossano (Cuneo)

Età: 55 anni

Altezza: 1 metro e 72 centimetri

Peso: 65 kg

Segno zodiacale: Toro

Professione: conduttrice televisiva, attrice e showgirl

Fidanzato: Paola oggi è single

Figli: Paola non ha figli

Tatuaggi: Paola ha diversi tatuaggi

Profilo Instagram: @paolabaraleofficial

Paola Barale età, altezza e biografia

Come si chiama la Barale, dov’è nata quanti anni ha? La conduttrice e showgirl si chiama chiaramente Paola Barale ed è nata a Fossano il 28 aprile 1967 sotto il segno del Toro e la sua età è di 55 anni.

Quanto è alta Paola Barale? L’altezza corrisponde a 1 metro e 72 centimetri, mentre il peso a 65 kg.

La showgirl, diventata famosa a fine anni ’80, ha una sorella.

Vita privata

Cosa siamo in grado di dirvi a proposito della vita privata di Paola Barale? Partiamo con il dire che ha avuto una relazione dal 1992 all 1995 con Marco Bellavia. Chiusa questa parentesi ha conosciuto Gianni Sperti, con cui è convolata a nozze nel 1998, conclusosi però nei primi anni 2000.

In concomitanza con la separazione da Sperti, Paola Barale ha conosciuto Raz Degan. Con il modello e attore ha vissuto una storia fatta di alti e bassi fino al 2015, quando lei ne ha annunciato la rottura.

Negli anni le sono stati attribuiti vari flirt, sempre smentiti. C’è chi si è domandato se oggi Paola Barale ha o meno un fidanzato. La risposta è no. Attualmente la showgirl ha dichiarato di essere single.

Altra domanda ricorrente arriva da coloro che si chiedono se Paola Barale ha figli e in caso quanti figli ha. La conduttrice, però, non ha figli. Qualcuno si fa anche delle domande sul patrimonio di Paola Barale, ma a questa domanda talmente privata non possiamo chiaramente essere noi a rispondere.

Dove seguire Paola Barale: Instagram e social

Su Instagram e sui social c’è modo di poter seguire Paola Barale. La conduttrice pubblica diversi scatti dove è impegnata tra vita quotidiana e lavorativa.

Con l’esperienza di Ballando con le Stelle spesso pubblica diversi aggiornamenti.

Carriera

La carriera di Paola Barale è davvero variegata tra televisione, cinema, teatro e non solo. Ma quando è diventata famosa Paola Barale? Il suo esordio in TV risale al 1986 quando è stata presentata come la sosia di Madonna.

Ha spiccato però il volo con la trasmissione Odiens, da lì l’abbiamo vista sempre più frequentemente in TV. Negli anni è stata anche testimonia di diversi brand.

La ruota della fortuna

Dal 1989 al 1995, per poi passare ad altre edizioni come La ruota d’oro e La ruota mundial, Paola Barale è stata balletta del programma La ruota della fortuna, amatissimo da grandi e piccini.

Qui Paola ha ricoperto il ruolo di inviata. In carriera Mike Bongiorno, con cui ha lavorato in queste trasmissioni, è stato uno dei suoi mentori e guide televisive.

Buona Domenica

Dal 1996 al 2001 e dal 2005 al 2006, Paola Barale è stata una delle co-conduttrici di Buona Domenica, sotto la guida di Maurizio Costanzo.

Nel programma della domenica pomeriggio ha avuto modo di lavorare con tanti grandi professionisti della TV italiana, da Luca Laurenti a Massimo Lopez o ancora Claudio Lippi e non solo.

La Talpa

Nel 2008 con la terza edizione de La Talpa è arrivata l’occasione per Paola Barale di svolgere il compito di inviata. La trasmissione era condotta da Paola Perego.

Pechino Express

Passiamo poi al 2015, quando è stata grande protagonista di Pechino Express, quarta edizione vinta da Andrea Pinna e Roberto Bertolini. Nel cast anche Giulia Salemi e la mamma Fariba Tehrani.

Paola Barale ha preso parte all’addentare show insieme a Luca Tommasini e insieme hanno composto il duo de “Gli artisti”. Si sono classificati terzultimi.

Programmi TV

Durante la strepitosa carriera, Paola Barale è stata valletta, concorrente, conduttrice, inviata e giurata di diversi programmi TV. Se alcuni dei principali li abbiamo menzionati già, ecco tutti gli altri:

Odiens (1988-1989)

Giorni d’estate (1990)

Simpaticissima (1992, 1994-1995)

Tutti x uno (1992-1993)

Festival italiano (1993)

Risate di Cuore – San Valentino Show (1993)

Grandi magazzini (1994)

Una sera c’incontrammo (1995)

I magnifici dieci (1995)

Stelle a quattro zampe (1995-1996, 2000)

Un disco per l’estate (1995-1996; 2002-2003)

La sai l’ultima? (1995-1996)

Il grande bluff (1996)

Regalo di Natale (1997)

Macchemù (2000)

Zelig (2001)

Speciale Numero uno (2002)

Ce la fai? (2002)

Telegrolle – Premio per la Fiction (2002)

Quelli che il calcio (2002)

Film privato (2004)

Milano Rocking Fashion (2004)

Vuoi ballare con me? (2009)

I Love My Dog (2010)

La pupa e il secchione – Il ritorno (2010)

Domenica in (2011)

Mistero (2012)

Colorado – ‘Sto classico (2012)

La terra dei cuochi (2013)

Mission (2013)

Flight 616 (2016)

Name That Tune – Indovina la canzone (2020-2022)

Film e serie TV

Negli anni Paola Barale è stata protagonista in TV anche di alcuni film, serie TV o sitcom. Ecco qui l’elenco completo, partendo dai film al cinema:

Broadcast (2006)

Colpo d’occhio (2008)

Vorrei vederti ballare (2012)

Virus: Extreme Contamination (2016)

In TV invece l’abbiamo vista in:

Giorni d’estate (1990)

Cascina Vianello (1996)

Così fan tutte (2011/2012)

In carriera abbiamo visto Paola Barale anche in alcuni videoclip e a teatro. In carriera non sono mancati anche vari riconoscimenti.

Oggi nel 2022 ritroviamo Paola Barale come concorrente di Ballando con le Stelle…

Paola Barale a Ballando con le Stelle

Nuova esperienza nel 2022 per Paola Barale. È lei, infatti, una delle protagoniste della nuova edizione di Ballando con le Stelle. L’edizione, condotta ancora una volta da Milly Carlucci, ci regalerà grandi emozioni. Invariata resta invece la giuria.

Per quanto riguarda Paola a TV Sorrisi e Canzoni ha rivelato di amare da sempre il ballo e tra le tante canzoni ce ne sarebbe una a cui proprio non resiste. A seguire ha rivelato anche con chi dei compagni d’avventura gli piacerebbe danzare:

«Non ricordo il mio primo ballo, sono passati troppo anni, so che danzare mi piace da sempre. Una delle tante canzoni che mi fa scatenare è “Kiss” di Prince. Vorrei ballare con Alessandro Egger, bello quanto il mio maestro Roly».

Queste dunque le parole di Paola Barale alla vigilia di Ballando con le Stelle. Ma ci sono tutti gli altri concorrenti?

I concorrenti e maestri di Ballando con le Stelle

Nuovo cast per questa edizione di Ballando con le Stelle 2022 e non solo (chiaramente) per quel che riguarda i concorrenti. Delle new entry le ritroveremo anche tra i maestri.

Qui di seguito vi riportiamo l’elenco completo con tutti i protagonisti che gareggeranno. Ecco chi sono:

– Alessandro Egger con Tove Villfor

– Alex di Giorgio con Moreno Porcu

– Dario Cassini con Lucrezia Lando

– Ema Stokholma con Angelo Madonia

– Enrico Montesano con Alessandra Tripoli

– Gabriel Garko con Giada Lini

– Giampiero Mughini con Veera Kinnunen

– Iva Zanicchi con Samuel Peron

– Lorenzo Biagiarelli con Anastasia Kuzmina

– Luisella Costamagna con Pasquale La Rocca

– Marta Flavi con Simone Arena

– Paola Barale con Roly Maden

– Rosanna Banfi con Simone Casula

Solo una coppia, però, riuscirà a trionfare e portare a casa l’ambito trofeo di vincitori. Chi avrà la meglio tra loro? Il 23 dicembre con la finale lo scopriremo!

Il percorso di Paola Barale a Ballando con le Stelle

Dall’8 ottobre 2022 Paola inizia il suo percorso a Ballando con le Stelle. In questo paragrafo ci soffermeremo su tutti i momenti principali della sua avventura nel talent show di Rai 1 e scopriremo come se la caverà.

1° puntata:

