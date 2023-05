NEWS

Andrea Sanna | 20 Maggio 2023

Amici 22 verissimo

Il rapporto tra Mattia Zenzola e Raimondo Todaro

Oggi Verissimo ha regalato ampio spazio ai finalisti di Amici 22. In studio anche il vincitore Mattia Zenzola che, piuttosto felice, ha raccontato le sue emozioni riguardo all’importante traguardo raggiunto. Oltre alla sorpresa da parte della sua mamma, il ballerino ha avuto il piacere di riabbracciare i suoi ex compagni d’avventura ma anche l’insegnante Raimondo Todaro. Insieme hanno parlato del loro rapporto.

Entrato in studio il docente ha espresso grande contentezza per la vittoria di Mattia: “Ho sognato di arrivare in un programma simile e portare il latino dove merita e far vincere un latinista. E con Mattia questo è stato possibile”.

Nel corso della chiacchierata Raimondo Todaro ha confessato che così come Mattia Zenzola anche lui in finale era davvero molto teso: “Io non dormivo la notte, ero davvero molto ansioso. Quando facevo le gare io non mi importava così come ora. Però posso dire che è stato più bello vincere da prof che da ballerino”.

Belle parole poi è stato Mattia a spenderle per il suo insegnante Raimondo Todaro. I due si conoscono da tempo, ma solo nella scuola di Amici hanno avuto modo di lavorare bene insieme. Ed è stato proprio il prof a dargli la carica quando serviva, le strigliate nei momenti giusti e di supporto quando ha dovuto abbandonare il programma per infortunio. Poi la promessa fatta, che a quanto pare Mattia Zenzola è riuscito a portare a termine:

“Lui è stato il mio pilastro, il mio maestro e mi ha sempre seguito e preso per mano. È stato il mio fratello maggiore, mi ha insegnato tanto e le sue lezioni mi sono servite. Lui è un professionista, è un pozzo di sapienza, sa tanto. Lavorare con lui in sala è bellissimo, lo fa con piacere e non perché deve”, ha detto Mattia Zenzola.

Raimondo Todaro a sua volta ha ricambiato le parole d’affetto e poi ha detto di avergli chiesto scusa il giorno prima della finale. Mattia Zenzola a riguardo ha risposto: “Scusa di nulla. Non sei stato solo un insegnante di danza ma di vita per me”.