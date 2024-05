Fabrizio Biggio sposa (di nuovo) la moglie Valentina, cugina di Alessia Marcuzzi

Gossip

Nicolò Figini | 9 Maggio 2024

Stando a quanto riporta Dagospia Fabrizio Biggio ha deciso di rinnovare le sue promesse di matrimonio con la moglie Valentina De Ceglie.

Fabrizio Biggio è il protagonista, insieme a Fiorello, di Viva Rai 2 e anche grazie alla sua comicità ha permesso di rendere la trasmissione mattutina un vero e proprio successo. Il comico è stato protagonista di momenti molto divertenti, come per esempio uno strampalato balletto con Mattia Zenzola. Non possiamo nemmeno dimenticarci delle parodie sulla fiction ‘Mare Fuori‘, in cui ha sempre interpretato personaggi molto simpatici.

Per quanto riguarda la sua vita privata sappiamo che è sposato dal 2014 con Valentina De Ceglie, nata a Roma nel 1971 e cugina di Alessia Marcuzzi. Insieme hanno avuto due figli Bianca e Aldo, e nel corso di un’intervista a Oggi ha rivelato come ha ritrovato l’amore per se stesso e per la moglie dopo un periodo difficile. Circa otto anni fa si sono separati per poi riconciliarsi e tornare più forti di prima:

“Ho iniziato un viaggio dentro me stesso, ho fatto tre anni di analisi. Nel mezzo, ho capito che ci sono miliardi di donne e ciascuna di loro potrebbe avere qualcosa che mia moglie non ha, ma mia moglie è l’unica persona sulla Terra che non mi fa sentire solo al mondo.

Non bisogna sfuggire dalle sofferenze. La vita ti cambia con il dolore. Se guardo indietro, i momenti importanti della mia sono stati quelli difficili. Il viaggio più bello, doloroso e faticoso, è quello dentro se stessi. Io l’ho fatto”.

E, come rivela anche Dagospia, Fabrizio Biggio e Valentina vogliono sugellare ancora il loro amore rinnovando le proprie promesse di matrimonio. Il 7 maggio 2024 al Comune di Milano sono apparse le pubblicazioni ma ancora non sappiamo quando avverrà il lieto evento. Sarà nostra premura aggiornarvi il prima possibile.