Fabrizio Corona beccato con un’ex tronista in lizza per il GFVip

2 Fabrizio Corona sta con un’ex tronista?

Si legge sul Tempo che Fabrizio Corona avrebbe una nuova fidanzata. La definizione non sarebbe casuale, perché verrebbe proprio dalla bocca dell’ex re dei paparazzi. Rispondendo alle domande del controllo seguito a una segnalazione dei vicini per schiamazzi, Corona avrebbe detto riferito all’ospite in casa: “È la mia fidanzata, è la mia convivente”. Ma di chi si trattava?

Sempre secondo il quotidiano, che riferisce quanto Fabrizio Corona avrebbe diramato via Instagram, la presunta compagna risponderebbe al nome di Sophie Codegoni.

Diventata famosa quest’anno dopo essersi seduta sul Trono classico di Uomini e Donne, la Codegoni pare sia comparsa quasi per errore nelle Stories dell’ex fotografo dei VIP. Si racconta fosse accomodata in un angolo della stanza mentre fumava una sigaretta, e davanti alle dichiarazioni del suo ospite non si sarebbe scomposta.

A conferma che lei e Fabrizio Corona si starebbero quantomeno frequentando (come semplici amici?), anche alcune immagini sempre diramate via Instagram Stories.

Sui social, i più attenti hanno infatti notato che l’ex tronista indossava gli stessi abiti della sua ultima foto pubblicata su Instagram. Ma non solo, perché già altre volte la Codegoni si sarebbe trovata in un appartamento diverso dal proprio, che dai dettagli assomiglierebbe molto a quello di Corona.

Ma le sorprese non sono finite…