Dopo il documentario sulle Marchi e quello di Ilary Blasi, il nuovo obiettivo di Netflix sarebbe trasformare in una serie TV la vita di Fabrizio Corona. È quanto ha rivelato a Novella una fonte che si dice convintissima dell’indiscrezione.

Una serie TV su Fabrizio Corona

Ad aver messo gli occhi su Corona – racconta Matteo Calzaretta sull’ultimo numero del nostro settimanale – sarebbe addirittura Netflix America, interessata a ripercorrere la storia d’Italia degli ultimi vent’anni attraverso le rocambolesche (dis)avventure del celebre re dei paparazzi.

Stando ai mormorii del dietro le quinte, la serie su Fabrizio Corona sarebbe destinata ad andare in onda a settembre 2025 sulla piattaforma. Per questi motivi si vocifera che le riprese sarebbero già in corso. Solo così il materiale girato potrebbe passare al vaglio definitivo del servizio di streaming e uscire l’anno prossimo.

Si racconta inoltre che a rendere la narrativa su Corona più verosimile starebbero contribuendo illustri testimoni delle ripetute ascese e cadute dell’imprenditore. La produzione starebbe dunque sentendo amici, colleghi e in generale tutti coloro che hanno contribuito alla fortuna o si sono trovati ad avere a che fare con l’ex compagno di Nina Moric.

Lui però si nega alla stampa, non risponde ai giornalisti che tentano di saperne di più – come si legge sul nuovo numero della nostra rivista uscito ieri. Pare infatti che se solo trapelasse il minimo dettaglio sul progetto della serie TV su Fabrizio Corona, il suo protagonista pagherebbe una salatissima penale.

Un po’ di Corona

Figlio di una delle più note firme del giornalismo, Vittorio Corona, Fabrizio ha costruito la propria fama a suon di foto scattate al momento giusto e di idee vincenti. Ha costruito intorno a sé l’immagine dell’uomo bello e dannato che nulla teme, perfino il carcere, che lo ha visto entrare e uscire a partire dal 2007, quando rimase coinvolto nella vicenda Vallettopoli.

Ruvido all’apparenza e irresistibile per il pubblico femminile, anche la sua vita sentimentale è sempre stata come un giro sulle montagne russe. Ha avuto alcune delle donne più belle del mondo dello spettacolo, attirandosi perciò l’invidia della popolazione maschile.

Prima, a occupare il suo cuore è stata la modella croata Nina Moric, da cui ha avuto l’amatissimo figlio Carlos. Poi è venuto il turno di Belen Rodriguez, che gli è rimasta accanto anche dopo la fine del loro amore.

Ora, definitivamente libero e 50enne, Corona è in procinto di diventare di nuovo padre. Il prossimo Natale, la compagna Sara Barbieri, modella 24enne di origini fiorentine, darà alla luce un maschietto.

Si potrebbe parlare proprio di tutto questo, nella serie TV dedicata a Fabrizio Corona. Per averne certezza, però, non resta che attendere notizie ufficiali.