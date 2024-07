Angela Mega Star sta per arrivare in tv! Nel 2025 infatti su Real Time andrà in onda un programma che racconterà da vicino la vita privata e professionale della celebre tiktoker.

Angela Mega Star sbarca su Real Time

Sul piccolo schermo sta per arrivare Angela Mega Star! Chi frequenta i social conosce senza dubbio molto bene la nota tiktoker, che nell’ultimo periodo è diventata una vera celebrità. Sulla piattaforma infatti la creator, proprietaria del negozio An Megastore, vanta ormai quasi 400 mila follower ed è conosciuta dai più per l’ormai tormentone “Bella fisica”. Angela, il cui vero nome è Lin Jianghua, è a oggi una vera star tra i più giovani ed è una dei nomi più conosciuti di TikTok. In queste ore così è giunta notizia che per la negoziante sta per arrivare un’incredibile opportunità, che le darà modo di farsi conoscere ancora meglio dal grande pubblico.

La tiktoker infatti sta per sbarcare in tv con uno show tutto suo! Il programma, che si chiamerà Angela Mega Star, andrà in onda su Real Time nelle prime settimane del 2025 e a confermarlo è stato proprio Gesualdo Vercio, direttore della rete. In merito alla trasmissione, che ci mostrerà da vicino la vita privata di Angela, della sua attività e proverà anche a raccontare la comunità cinese in Italia, Vercio ha dichiarato:

“Angela Mega Star dovrebbe arrivare a inizio 2025. È certamente un altro esempio della nostra costante ricerca di personaggi larger than life ed è inoltre un’occasione ancora più importante, perché è dai tempi di Italiani made in China che cerchiamo di raccontare la comunità cinese in Italia”.

Angela Mega Star dunque sta per arrivare sul piccolo schermo e senza dubbio ne vedremo di belle. I fan intanto attendono già con ansia l’arrivo di questo programma, che di certo non deluderà le aspettative del pubblico.